Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın destekleri ile 29-30 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek “1. Ar-Ge, İnovasyon Zirvesi ve Sergisi”, üniversiteler, teknoparklar ve ar-ge merkezlerinde geliştirilen inovatif projelerin tanıtılmasına, yatırıma dönüşmesine, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine ve Türkiye’nin teknoloji ihraç eden ülke hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor. Zirve’de, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden yatırıma dönüşecek 180 inovatif proje/prototip sergilenecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi “1. Ar-Ge, İnovasyon Zirvesi ve Sergisi”ne, 2015 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan Biyomedikal Elektronik Cihaz Tasarım ve Araştırma Laboratuvarı Projesi ile İstanbul Duygu Atlası Mobil Uygulaması Projesi ve Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi Güdümlü Projesi ile katılacak.

Biyomedikal Elektronik Cihaz Tasarım ve Araştırma Laboratuvarı Projesi

Türkiye’nin ilk Biyomedikal Elektronik Cihaz Tasarım, Üretim, Kalibrasyon ve Araştırma Laboratuvarları (BETAL) İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın mali desteği ile kuruldu.

Proje kapsamında biyomedikal elektronik cihaz tasarımı, üretimi ve kalibrasyonu konusunda çalışacak olan tüm öğretim elemanı, mühendis ve öğrencilere açık bir laboratuvar oluşturuldu. Laboratuvarda ülkenin ihtiyacı olan ve halen ithal edilmekte olan pek çok biyomedikal cihazın geliştirilerek ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

İstanbul Duygu Atlası Mobil Uygulaması Projesi

Her mekânın bir ruhu, her ruhun bir mekânı olduğu düşüncesiyle oluşturulan “Duygu Atlası Projesi”nin mobil uygulama hali CheckFeel sayesinde, kullanıcılar ziyaret ettikleri mekânlara duygularını bırakarak mekânın ruhunun oluşmasına katkı sağlayacaklar. Duyguların psikolojideki yerine önem veren ve aynı duyguları paylaşan insanların bir araya gelmesini önemseyen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve ortaklarının hazırladığı İstanbul Duygu Atlası Mobil Uygulaması Projesi, 2015 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü. Bireylerin lokasyon temelli duygu paylaşımlarının ortalamasından hareketle oluşacak Duygu Atlası’na göre kişilerin hissettikleri duyguyu en iyi yansıtan mekânlara “duygu turizmi” sağlanacak, bu sayede hem yeni mekânlar keşfedilecek hem de hangi mekânlarda hangi duyguların daha yoğun yaşandığı görülecek.

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi Güdümlü Projesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde temeli 2011 yılında atılan Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi, akademinin araştırma kapasitesi ile sanayinin üretim tecrübesini birleştirerek alüminyum üretimi yapan firmaların katma değeri yüksek alanlarda farklılaşmalarını sağlayacak ürün geliştirme faaliyetlerine katkı sağlıyor. Merkezin Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği (GALSİAD), İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) ortaklığıyla hazırladığı Güdümlü Proje ise alüminyum sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ulusal/uluslararası pazarlarda rekabet kabiliyetini arttırmak ve pazar paylarını büyütmek için katma değeri yüksek ara/son ürünlerin, süreçlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi, kurumsal ve işlevsel bir üniversite-sanayi işbirliği sağlanması, üretim süreç verimlerinin arttırılması gibi amaçları kapsıyor.