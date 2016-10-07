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FSMVÜ 2016-2017 Akademik Yılı’na merhaba dedi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), 2016-2017 Akademik Yıl açılışını Haliç Yerleşkesi’nde düzenlediği törenle gerçekleştirdi.

FSMVÜ 2016-2017 Akademik Yılına merhaba dedi

07 Ekim 2016 14:38
FSMVÜ 2016-2017 Akademik Yılı’na merhaba dedi - Tıkla İzle

Bu yıl 7’nci akademik yılına başlayan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, yeni eğim öğretim yılına merhaba dedi. FSMVÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Gerçek ve FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Duman’ın açılış konuşmalarını yaptığı törende, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ‘’Türkiye’de Darbeler ve Demokrasi Kültürü’’ başlıklı açılış dersini verdi. Törene çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı.

‘’HEM ÖĞRENCİ HEM AKADEMİSYEN SAYIMIZI ARTTIRDIK’’
Geçen yıla göre hem öğrenci hem de akademisyen sayılarında artış olduğunu ifade eden FSMVÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Gerçek, ‘’Geçen yıla göre öğrenci sayımızı yüzde 25, akademisyen sayımızı da yüzde 17 oranında arttırdık. Bu durum akademisyen başına düşen öğrenci sayısının da azalmasını sağlıyor. Böylece öğrencilerimize daha verimli bir eğitim sağlamış oluyoruz’’ dedi. 

‘’Bizi mutlu eden diğer bir husus ise öğrencilerimizin tercihlerindeki değişiklikler’’ diyen Gerçek, öğrencilerin tercih sıralamalarında her sene daha üst basamaklara ilerlediklerini ifade etti. 

MEZUN ÖĞRENCİLERİ BEKLEYEN REKABET ORTAMI
Üniversitelerine yeni başlayan öğrencilere tavsiyeler de veren Gerçek, ‘’Üniversitemize yeni başlayan öğrencilerimizi öncelikle tebrik ediyorum, çünkü önemli bir aşamayı atlattılar. Ama unutmamalılar ki önlerinde 4 veya 5 yıllık önemli bir eğitim dönemi var. Bu dönemi çok iyi değerlendirsinler. Çünkü mezun olduklarında çok güçlü bir rekabet ortamına girmiş olacaklar. Bu rekabet ortamı hem ülke içinde hem de uluslararası alanda olacak. Dolayısıyla hem Türkiye’deki hem de yabancı ülkelerde aynı bölümlerden mezun olanlarla rekabet edecekler. Bu ortamda ön plana çıkabilmeleri için öğrencilere tavsiyem kendilerini geliştirmek için çabalasınlar ve önlerindeki zamanı iyi değerlendirsinler’’ diye konuştu. 

‘’YENİ AKADEMİK YILA FARKLI GÜNDEMLERLE BAŞLADIK’’
FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Duman ise yeni akademik yılla ilgili şunları söyledi:
‘’Bu yıl biraz daha farklı gündemlerle yeni eğitim yılına başladık. Ne yazık ki ülkemiz 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bir travma yaşadı ve o günden bu yana ülke olarak, kurumlar olarak bu durumun sorunlarıyla uğraşıyoruz. Bu durum biz eğitimcileri de büyük ölçüde etkiledi. Bize olan etkisi daha çok kapatılan üniversitelerden gelen öğrencilerle oldu. Çünkü bu durum tamamen planlarımızın dışındaydı. Bu öğrencilerin yerleştirilmesi, eğitimleri, diğer öğrencilerle entegrasyonları da ilgilendiğimiz konular arasına girdi. Neyse ki hiçbir sorun yaşamadan hazırlıklarımızı yaptık ve yeni akademik yıla başladık. Bu girişimi ve bu girişimi gerçekleştiren ülke hainlerini bertaraf ettikten sonra ülkemiz umarım kaldığı yerden yükseköğretimde de başarılı bir şekilde ilerleyişine devam edecek.’’
 

Etiketler: akademik yıl, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi


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