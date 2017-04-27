FSMVÜ Kültür Sanat ve Kariyer Etkinlikleri başlıyor

Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Kariyer, Girişimcilik ve Mesleki Test Merkezi organizasyonunda düzenlenecek etkinliğe 17 bölüm ve 4 meslek yüksekokulu programına uygun olarak sektörün önde gelen firmaları katılacak.

Öğrencilerin mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağlamak ve sektörü yakından tanımalarına destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte sektör yetkilileriyle bir araya gelecek öğrenciler kariyerlerini belirleme yolunda önemli katkılar elde edecek. Üniversite kulüplerinin de stantlarda yer alacağı etkinlik, öğrencilerin kulüp faaliyetleri ve üyelik konusunda bilgi almalarına imkân sağlayacak. Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi desteğiyle etkinlik alanında ebru, çömlek, yazma baskı ve kaligrafi workshopları da düzenlenecek.

İş ve staj fırsatlarıyla beraber sürpriz hediyeler ve eğitim fırsatlarının da sunulacağı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kültür Sanat ve Kariyer Etkinlikleri’nde firmalar için stant temini ve katılım ücretsiz olacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2010’dan bu yana 7 fakülte, 2 meslek yüksekokulu ve 6 enstitüde, 6 binden fazla öğrencisine “sadece eğitim değil, değer de veriyoruz” vizyonu doğrultusunda eğitim faaliyetlerini sürdürüyor

