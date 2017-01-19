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FSMVÜ'de "Anayasa Değişiklikleri Ne Getiriyor?" paneli düzenlendi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği'nin (ÜNDER) işbirliğiyle FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi’nde "Anayasa Değişiklikleri Ne Getiriyor?" paneli düzenlendi.

FSMVÜde &quot;Anayasa Değişiklikleri Ne Getiriyor?&quot; paneli düzenlendi

19 Ocak 2017 11:47
FSMVÜ'de "Anayasa Değişiklikleri Ne Getiriyor?" paneli düzenlendi - Tıkla İzle

Akademisyen ve öğrencilerin ilgi gösterdiği panelde Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği Genel Başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Kurulay, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Refik Korkusuz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Tümay ile Hukukçular Derneği Başkanı Av. Mehmet Sarı konuşmacı olarak yer aldı.

FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar, "Bugün ülkemizin gündeminde olan kamuoyunun da merakla takip ettiği, meclisimizde de ilk tur oylama görüşmesi tamamlanmış olan anayasa değişikliği konusunda bir panel düzenledik. Halkımız meclisteki görüşmeleri takip ediyor ama değişiklikleri tam anlamı ile bilmiyor. Bu panel ile anayasamızda yapılacak olan değişiklikleri hem üniversite çevresinde hem de kamuoyu ile paylaşmak istedik" diye konuştu. 

Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği Genel Başkanı aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Kurulay, üniversitelerde anayasa değişikliği ile ilgili yeterli bilgilendirme yapılmadığına dikkat çekti. Toplumun büyük çoğunluğunun anayasa değişikliğinin içeriğinden haberdar olmadığını söyleyen Kurulay, toplumu bilinçlendirmek için çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. 

Panelin sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi verildi ve etkinlik sema programı ile son buldu.
 

Etiketler: anayasa değişikliği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, panel


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