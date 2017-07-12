FSMVÜ’den 15 Temmuz’un 1. yıldönümüne özel panel

FSMVÜ Haliç Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak, Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Doç. Dr. Hasip Saygılı ve Yrd. Doç. Dr Hüseyin Aydın katıldı.

15 Temmuz tarihinin Türk milleti için önemli olduğunu fakat bu günü üzülerek mi yoksa sevinerek mi kutlanacağına dair hep bir ikilemde kalınacağını dile getiren Prof. Dr. Musa Duman, “Bu günleri unutmamak, sürekli aklımızda tutmak ve genç nesillerle aktarmak için bu tür programlar yapılmasını önemsiyoruz. Bugün biz de bu maksatla burada toplanmış bulunuyoruz, bir daha bu günleri yaşamamak arzusu ve düşüncesiyle yaşanan olayları hatırda tutmak istiyoruz” dedi.

“15 Temmuz bilincini ayakta tutmak istiyoruz”

Bir eğitim kurumu olarak 15 Temmuz bilincini ayakta tutmak istediklerini de belirten Prof. Dr. Duman, “ Eğitim her şeyin temeli ama devlet yoksa eğitim yapamazsınız, güvenlik ortamı yoksa eğitim yapamazsınız, insanlarınızı yetiştiremezsiniz. Güvenli bir ortam olmalı ki verimli bir şekilde eğitiminizi gerçekleştirebilesiniz. Dolaysıyla vatan söz konusu olduğunda, devlet söz konusu olduğunda, bütün toplum kesimlerinin ayağa kalkıp müdafaa etmesi gerekir ve Türk milleti de bunu yaptı. Biz de bir eğitim kurumu olarak bunu hatırda tutmak ve bu bilinci ayakta tutmak düşüncesiyle bu programları yapıyoruz” diye konuştu.

“15 Temmuz büyük bir diriliş olayı”

15 Temmuz’un milletin darbeye, baskıya, sindirmeye karşı iradesine sahip çıktığı en önemli, en belirgin bir diriliş olayı olduğunu ifade eden İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Yrd. Doç. Dr. Çoşkun Yılmaz da, “ İlim, kültür adamları, sanatçılar ve edebiyatçılar olarak yapmamız gereken en önemli şey 15 Temmuz’u sosyolojik, psikolojik, dini, hukuki, uluslararası ilişkiler açısından değerlendirmek ve hepsinden önemlisi sanatta ve edebiyatta konu edinmesi lazım. Tarihimize geri dönüp baktığımızda 15 Temmuz bizim tarihimizin darbeye, baskıya ve sindirmeye karşı iradesine sahip çıktığı en önemli ve en belirgin büyük bir diriliş olayıdır. Bu yönüyle bile son derece önemli ve değerlidir. Derler ki; ‘tarih bir ibrettir’ ders almak gerekir. Bir tecrübedir. Eğer biz 15 Temmuz’u sadece diriliş destanı biçiminde ele alır ve orada kalırsak tam ders almamışız demektir. Yeni darbe girişlerinin olmaması için yapılması gereken faaliyetlerden birisi de 15 Temmuz’a bizi getiren süreci, ana faktörleri, unsurları ve dinamikleri çeşitli boyutlarıyla irdelemektir” diye konuştu.

