Çok yoğun bir katılımın olduğu gözlenen Biga Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojiler Fuarı’nın açılış törenine Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, il ve ilçe protokolü, ilçe ve belde belediye bakanları, çevre il ve ilçelerden Ticaret ve Sanayi Odaları ile borsa temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, "Biga TSO olarak Türkiye’de benzerine pek de rastlanmayan bir organizasyonun ev sahibi sıfatıyla gurur ve mutluluğumuzu paylaşıyoruz. Biga olarak birlikte başardık, birlikte faydalarını görüyoruz ve de göreceğiz. Biga fuarını bu yıl daha dikkatli gezin, inceleyin. Değişim gelişimini izleyin. Biga fuarı Biga’nın gücünün sergilendiği, Güney Marmara’nın en büyük fuarıdır. İlk yola çıkıldığında bir etkinlikti. İkincisinden itibaren ticaret ve sanayi festivaline dönüştü. Gün geldi bir bölümü ticaret ve sanayi festivali, bir bölümü fuar oldu. Gelecek yıl çok daha farklı bir fuarla karşılaşacaksınız. Bu yıl bir eşiğe gelmiş bulunuyoruz" dedi.

Fuar alanının artık talebe göre yetersiz geldiğini de söyleyen Doğan, "Gelecek yıl fuar gün süremizi, ulusal ve uluslararası saygın fuarlar düzeye çıkarmayı düşünüyoruz. Katılımcı firmalara, stantlarını hazırlama zamanı vereceğiz. Fuar süresini 4 veya 5 güne çıkaracağız. Biga fuarı, gıda, tarım, hayvancılık ve teknolojileri alanında ana üretici firmaların, büyük markaların önemsediği bir ortama dönüştü. Biga Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Biga’nın yalnızca tarım ve hayvancılık merkezi olmadığının farkındayız. Tarım ve hayvancılık dışı sektörlerle ilgili fuar çalışmalarına da başlama zamanı geldi. En doğru ve en verimli tarihi belirleyerek, ticaret ve sanayi alanlarında fuar hazırlıklarına da başlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Biga olarak Çanakkale 1915 köprüsü ve otoyolları, demiryolu beklentisinin de gündemlerinde olduğunu söyleyen Doğan, "Liman talebi de gündemimizde. Siyasi karar vericilerle, devletimizin bürokratları ile sürekli bölgemizin lojistik ihtiyaçlarını konuşuyoruz. Lojistik Biga için çok ama çok önemli. Biga’daki üretimin büyük pazarlara en hızlı biçimde ve en düşük maliyetlerle ulaşması gerekiyor. Biga’da üretim artacaksa, daha çok çalışacaksak, ürettiklerimizin rekabet edilebilir koşullara sahip olması gerekiyor" dedi.

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Doğan, devletin asker ve polisle iç ve dış terör tehdidini önlemeye çalışırken iş adamlarının da ekonomide savaş vermesi gerektiğini, yatırım, üretim ve ihracat yapılmasını, bunları yapabilmek için de daha çok çalışılması gerektiğini söyledi.

Biga’nın tarımla ilgili iddialı bölgelerden bir tanesi olduğunu söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, "Çanakkalemizin bütün sorunlarını masaya yatırarak çözmek için azami gayret sarf ediyoruz. Ezine-Ayvacık bandında gıda OSB’si yapılması için çalışmalarımız sürüyor. Olağanüstü bir durum olmazsa 2017 Kalkınma Planı’na oranın alınmasını istiyoruz. Orada Gıda Sanayi OSB’sinin yapılması, o bölgenin ayağa kalkması demek. Assos- Truva hattında çok önemli hatıraları görüyoruz. Orada turizmde iddialarımız var. Çanakkale’de yatırımlarımız var. Devamında çok farklı bir sürece gireceğimiz köprü çalışmalarına başlıyoruz. Lapseki, Çanakkale, Eceabat, Gelibolu arasında uzun yıllardan beri dedikodusu yapılan ancak bir türlü hayata geçmeyen köprümüzün temelini çok büyük bir aksilik olmazsa 18 Mart tarihinde atmayı bir görev biliyoruz. Biz o köprüyü bir kader biliyoruz. Buradaki ticaret erbabının, esnafımızın çok daha güzel, çok daha rahat şekilde ürünlerini ihraç etmesi için gereken alt yapının hazırlanması için o köprü çok kıymetli. Tüm tarihi dokuyu kollayarak, hassas bir şekilde ayarlayarak o köprünün örnek bir proje olmasını istiyoruz. Bizim vaatlerimizin arasında o köprü 2023 hedefiydi. Ama daha hızlı iş yapmak için 2017’de başlamak istiyoruz. Tarım bölgesi olan bu hattın çok daha özel planlanarak, tarımla ilgili alt yapısının hazırlanmasını istiyoruz. Su imkanı nerede varsa bu imkanı artırmak istiyoruz. Bandırma - Biga arasına, resmi olarak Bandırma’ya bağlı olmakla beraber, fiilen Biga’ya yakın olduğu için Biga’ya bağlı olduğunu düşündüğümüz, Bandırmaport adıyla dünyanın örnek limanlarından birini yapmak istiyoruz. Buradan ihracatımızın, sanayi ve tarım başta olmak üzere, daha rahat yapılması için o limanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın konuşmalarının ardından açılış törenine geçildi. Resmi açılışın ardından protokol üyeleri kurulan standları gezip, firma yetkilileriyle görüşerek ürünler hakkında bilgi aldılar.

Fuarda açılan 15 Temmuz Demokrasi standı da büyük ilgi gördü. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz’a ait gazete haberleri ve fotoğraflardan oluşan sergisi gezerken duygusal anlar yaşadı. Toplam 20 bin metrekare kapalı fuar alanında gerçekleşen Biga Fuarı’na 3x3=9 metrekarelik bin 121 peronda 125 firma, kurum ve kuruluş katılıyor.