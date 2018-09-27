Fuat Çapa: "Gidişat sanki normalmiş gibi gözüküyor"

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya gelen Fuat Çapa, genel bir değerlendirmede bulundu. İlk olarak takımın genç oyuncular ile yoluna devam etmesini anlatan Çapa, "Şu an 17 tane oyuncumuz, şimdiye kadar oynamış olduğumuz son 6 karşılaşmada bizimle beraber. Bunların yaş ortalamasına baktığımız zaman 19.8 oluyor. Bunlara ilaveten 5 tane daha arkadaşımızı 2 gün önce yine profesyonel yaptık biliyorsunuz. Onların da yaş ortalaması 17 oluyor. Bu da şunu gösteriyor; şu anda kadromuzun mevcut yaş ortalaması 19 yaş altı. Gidişat sanki normalmiş gibi gözüküyor. Esas üzerinde durmamız gereken konulardan da biraz rahata ulaşmış gibi bir durumumuz var. Geçen sosyal medyadan paylaştıklarımı belki okumuşsunuzdur. Çoğunuzun da takip ettiğini çok çok iyi biliyorum. Her şey sanki normalmiş gibi, herkes artık sanki arkaya yaslanmış ve sizi seyrediyor. Yani biz şimdi seyredersek, aralık ayında tekrar acı çekeceğiz. Yani önümüzdeki süreci iyi değerlendirmemiz lazım. Bu sürece herkesin katkı sağlaması lazım. Geçmişle ilgili eleştirilerin bize hiçbir şey kazandırmadığını çok iyi bir şekilde gördük" dedi.

"NE YAPABİLDİĞİMİZE BAKACAĞIZ"

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacakları müsabakayı değerlendiren Fuat Çapa, "Bireysel anlamda baktığın zaman bu ligin şampiyon olabilecek en iyi kadrolardan birisine sahip. Pote, Batuhan bu ligin üzerinde olan oyuncular. Galip Güzel'e baktığın zaman yıllardır her gittiği takımda şampiyonluk yaşamış bir futbolcu. Buna benzer birkaç tane daha oyuncu sayabilirim. Biz rakipte kim var kim yok diyerek, bunu gözetleyerek sahaya çıkarsak zaten maça başlamadan kaybetmiş oluruz. Biz ona bakarak değil, ne yapabildiğimize bakacağız. Ekrem ne yapabilir bu karşılamada, Furkan ne yapabilir, Bedirhan ne yapabilir, İsmail ne yapabilir, Cemali ne yapabilir? Biz bunlara odaklanacağız. Çünkü onlar bize bir şeyler kazandıracak" diye konuştu.

"ONLAR SANKİ 26 DEĞİL 35 BİN KİŞİ GİBİ GEREKEN DESTEĞİ VERDİLER"

Teknik kadronun yükünün ağır olduğuna vurgu yapan Çapa, "Kolej havasında bir takım oluşturduk. Ben bir takım çalıştırmıyorum. Ben 3 tane takım çalıştırıyorum. Oynamayan, lisansı çıkmayan bir oyuncu grubu var. 16-17 kişilik ligi idare eden bir grup var. Gelişim için oluşturmuş olduğumuz bir altyapı grubu daha var, 6-7 kişilik bir grup var. Şu an 3 tane takım çalıştırıyoruz. Bu 3 takıma gereken ilgiyi alakayı gösteremezsek zaten bu süreç bize daha zor gelir. Bu bizi yormuyor mu? Kesinlikle yoruyor. Ama bu şehrin vermiş olduğu enerji üzerimizdeki yorgunluğu alıyor. Buradaki o sevda, bizde olan o sevda yorgunluğu yok ediyor. Taraftar için bizim söyleyeceğimiz pek bir şey yok. Onlar zaten gerekeni fazlasıyla yapıyor. İnanılmaz bir taraftar. Zaten bu şehrin en büyük enerjisi de o şu anda. Ama beklentinin daha fazla olması gerekmiyor mu? Kesinlikle olması gerekiyor. Bizim sayımız bu karşılaşmadan önce de hatırlattım. Bu kulüp kapalı olan statta 26 bin bilet satabiliyorsa, açık olan statta da bunu yapabilmesi lazım. Gelenlere teşekkür ediyoruz. Onlar sanki 26 değil 35 bin kişi gibi gereken desteği bize verdiler. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Ama neden sayımız fazla olmasın?" şeklinde konuştu.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak