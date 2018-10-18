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Fuat Çapa istifadan döndü

Fuat Çapa istifadan döndü
Fuat Çapa istifadan döndü

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın istifa kararı aldığı ve araya giren yöneticiler tarafından kararından vazgeçirildiği öğrenildi.

Bu sezon Spor Toto 1.Lig'de alınan kötü sonuçlardan dolayı Eskişehirspor en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor. Ligde 16. sırada olup küme düşme hattında yer alan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Fuat Çapa'nın yaşanan sıkıntılardan dolayı istifa kararı aldığı öğrenildi. Çapa'nın, tesislerdeki ihtiyaç olan malzemelerin karşılanmaması, bazen personelin eksikleri kendisinden kendisinden istemesi üzerine bunaldığı ve istifa kararı aldığı iddia edildi. Çapa, bazı yöneticilerin devreye girmesiyle istifa kararından döndü.  

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