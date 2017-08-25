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Fuat Uğur ve Cem Küçük soruyor: 'İGDAŞ'tan çaldığın paraların hesabını ver Ahmet Hakan'

Medya Kritik, yine gündeme bomba gibi düşen belgelerle izleyici karşısına çıktı. Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün hazırlayıp sunduğu programda Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın İGDAŞ yolsuzluğu konuşuldu.

Fuat Uğur ve Cem Küçük soruyor: İGDAŞtan çaldığın paraların hesabını ver Ahmet Hakan

25 Ağustos 2017 13:49
Fuat Uğur ve Cem Küçük'ten gündeme bomba gibi düşen Ahmet Hakan belgesi - Tıkla İzle

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik, yine şok eden belgelerle izleyici karşısına çıktı. Gazeteci-Yazar Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün hazırlayıp sunduğu programda, Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan’ın İGDAŞ yolsuzluğu gündeme geldi. İGDAŞ'ı 1.5 trilyon dolandıran İroni Ajans'ın ortakları arasında yer alan Ahmet Hakan Coşkun ve kardeşi Abdullah Topel’in neden hala cezalandırılmadığını sorgulayan Cem Küçük, “Cesim Parlak, bana 'Hakan ve kardeşi paramı çaldılar' dedi. Sonra ona baskı yada başka bir şey yaptılar. 1,5 yada 2 sene önce Parlak sustu. 'Benim Ahmet Hakan ve kardeşinden alacağım yoktur’ diyerek tweet’ler attı. Sonra Hakan'ın kardeşine de Parlak'ı dolandırdı diye dava açıldı. Parlak şu an FETÖ'den tutuklu kişi. Ne kadar tuhaf ilişkileri var. Bunları açıklasın” ifadelerini kullandı.

“Askerliğini yapmamış ama Aydın Doğan'ın paralı askerliğini yapıyor”

“Ahlak satanların çoğu ahlaksızdır” diyen gazeteci Cem Küçük ise, “Ahmet Hakan şirket kurup belediyeleri, kamu kuruluşlarını, İGDAŞ'ı soymuş. Bu paralar devletin ve yetimin parası değil mi? Aydın Doğan, Ahmet Hakan'ı kendine köle yapmış durumda. Hakan'ın kardeşi dolandırıcılıktan yargılanıyor. Hakan ve kardeşi yüzünden rahmetli babasının evine dolandırıcılıktan haciz geldi” bilgisini paylaştı.
Programda mahkeme belgelerini de ekrana getiren Uğur ve Küçük, “Buradan Ahmet Hakan'a soruyorum. Bu geçmişle nasıl yaşıyorsun ve ‘Temizim’ diyorsun? Askerliğini yapmamış ama Aydın Doğan'ın paralı askerliğini yapıyor. Lejyoner olarak yapıyor” dediler.
 

Etiketler: ahmet hakan, cem küçük, fuat uğur, Hürriyet


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