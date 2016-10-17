Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerine, Müberra Y.'nin Oya S.'ye Dadaoğlu Mahallesi'ndeki evinde fuhuş yaptırdığı ihbarı geldi. Polis ihbar üzerine verilen adresi takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Müberra Y.'nin evine bir erkeğin geldiği, 15 dakika sonra da bir kadının geldiği, yaklaşık 30 dakika sonra önce erkeğin daha sonra da kadının evden ayrıldığı tespit edildi.

Polis evden çıkan kadın ve erkeği ayrı ayrı yakalayıp emniyete götürerek ifadesini aldı. Erkek şahsın Müberra Y.'yi arayıp fuhuş yapmak istediğini, 50 lira fuhuş, 20 lira da ev parasına anlaşıp adrese gelerek Oya S. ile birlikte olduğunu söylediği öğrenildi. Oya S. ise ifadesinde Müberra Y.'nin kendisini arayıp fuhuş yapmak isteyen erkek olduğunu söylemesi üzerine eve gelip fuhuş yaptığını ve 50 lira para aldığını söylediği belirtildi. Bu ifadeler üzerine şahıslar serbest bakılırken polis Müberra Y.'yi "fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık etmek, fuhuş için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına aldı. Zanlı, emniyete getirilerek sorgulandı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.

Müberra Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe