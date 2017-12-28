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Fuhuş çetesi üyesi 10 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da, kadınlara zorla senet imzalatarak fuhşa sürükleyen şebeke üyesi 14 şüpheliden 10'u çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fuhuş çetesi üyesi 10 şüpheli tutuklandı

28 Aralık 2017 23:31

Geçtiğimiz günlerde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hakan A.’nın yönettiği fuhuş çetesine yönelik düzenlediği operasyonla çok sayıda şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler akşam saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan 14 şüpheliden 12'si tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

10 çete üyesi tutuklandı

Mahkeme, şebeke lideri Hakan A.’nın da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Rüşvet almak ve vermek", "Mağdurun bir senedi vermeye mecbur edilmesi suretiyle yağma" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.
Öte yandan şüphelilerden M.Y. ve Ç.B. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmeden mahkeme, şüpheliler S.K. ve E.K.'nin tahliyesine karar verdi. 

Gamze Erdemir
 

 

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