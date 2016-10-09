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Fuhuş operasyonunda 1 kadın tutuklandı

Adana'da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla biri kadın iki kişi gözaltına alındı. Kadın tutuklanırken, diğer şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


09 Ekim 2016 09:27

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi'nde otomobil içinde Serkan B.'nin S.B.'ye fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine savcılıktan alınan izinle zanlıya suçüstü yapmak için telefonla müşteri kimliğinde irtibat kurdu. Polis, şahıs ile fuhuş için 100 liraya anlaştı. Serkan B., polise anlaşmanın ardından adres verdi. Polis bildirilen yerde bekleyen otomobile bindi. Otomobilde önceden seri numarası alınmış parayı Serkan B.'ye verdi. Daha sonra ise kimliğini çıkartarak polis olduğunu söyleyip şahsı gözaltına aldı. Zanlı, ifadesinin ardından "fuhşa aracılık etmek ve yer temin etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlı, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis ikinci olayda ise Hatice S. isimli kadının, fuhuş yaptırdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis yine savcılıktan alınan izinle müşteri kimliğinde Hatice S. ile telefonla irtibat kurup fuhuş yapmak için iki kadın istedi. Hatice S. iki kadın için 300 lira para istedi. Polis parayı kabul edip adres istedi. Hatice S. bir otel adresi verdi. Polis otele giderek Hatice S.'ye seri numarası önceden alınmış parayı verdikten sonra, kadını gözaltına alındı. Hatice S. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Hatice S. çıkarıldığı mahkeme tarafından "fuhşa aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, fuhuş operasyonu


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