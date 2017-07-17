Fuhuş operasyonunda 23 kadından ikisi hamile çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde, yol kenarlarında ve caddelerde araçları durdurup fuhuş pazarlığı yapaan kadın ve travestilere operasyon düzenlendi.



Ahlak polisi, fuhuş yaptığı iddiasıyla 23 hayat kadını ve 2 travestiyi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilere, Kabahatler Kanunu uyarınca 227'şer lira para cezası kesildi. 23 kadından ikisinin hamile olduğu ve bu halde fuhşa devam ettikleri ortaya çıktı. Hayat kadınları para cezasının ardından serbest bırakıldı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2017'nin ilk 6 ayında gerçekleştirdiği operasyonlarla 2 bin 63 kadın ve travestiye 468 bin 52 lira para cezası keserken, fuhşa aracılık eden 58 kişi gözaltına alındı. Polis, fuhuş yapılan 93 evi de mühürledi.

Serkan Akkuş