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Fuhuş operasyonunda 23 kadından ikisi hamile çıktı

Bursa'da fuhuş yaptıkları iddiasıyla 23 hayat kadını ve 2 travesti gözaltına alındı. 23 kadından ikisinin hamile olduğu ve fuhuş yapmaya devam ettikleri öğrenildi.

Fuhuş operasyonunda 23 kadından ikisi hamile çıktı

17 Temmuz 2017 11:39

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde, yol kenarlarında ve caddelerde araçları durdurup fuhuş pazarlığı yapaan kadın ve travestilere operasyon düzenlendi.

Ahlak polisi, fuhuş yaptığı iddiasıyla 23 hayat kadını ve 2 travestiyi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilere, Kabahatler Kanunu uyarınca 227'şer lira para cezası kesildi. 23 kadından ikisinin hamile olduğu ve bu halde fuhşa devam ettikleri ortaya çıktı. Hayat kadınları para cezasının ardından serbest bırakıldı.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2017'nin ilk 6 ayında gerçekleştirdiği operasyonlarla 2 bin 63 kadın ve travestiye 468 bin 52 lira para cezası keserken, fuhşa aracılık eden 58 kişi gözaltına alındı. Polis, fuhuş yapılan 93 evi de mühürledi. 

Serkan Akkuş


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