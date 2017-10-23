Fuhuş pazarlığına suçüstü operasyon: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri parklarda yaptıkları denetimler sırasında kent merkezinde bulunan bir parkta fuhuş pazarlığı yapıldığını farketti. Parkta bulunan 34 yaşındaki Asım K. ve yanında bulunan 27 yaşındaki Yeter G. ile fuhuş pazarlığında olan 2 kişiyi takibe alan ekipler, şahıslar arasında para alışverişi yapıldığı sırada 4 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslardan Yeter G. isimli kadın ile diğer 2 kişi serbest bırakılırken, 34 yaşındaki Asım K., 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Faruk Çidem