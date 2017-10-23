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Fuhuş pazarlığına suçüstü operasyon: 4 gözaltı

Bolu’da, bir park içerisinde fuhuş pazarlığı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişiden 34 yaşındaki Asım K. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.

Fuhuş pazarlığına suçüstü operasyon: 4 gözaltı

23 Ekim 2017 13:18

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri parklarda yaptıkları denetimler sırasında kent merkezinde bulunan bir parkta fuhuş pazarlığı yapıldığını farketti. Parkta bulunan 34 yaşındaki Asım K. ve yanında bulunan 27 yaşındaki Yeter G. ile fuhuş pazarlığında olan 2 kişiyi takibe alan ekipler, şahıslar arasında para alışverişi yapıldığı sırada 4 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslardan Yeter G. isimli kadın ile diğer 2 kişi serbest bırakılırken, 34 yaşındaki Asım K., 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 

Faruk Çidem

Etiketler: 4 kişi gözaltı, adana, fuhuş

 

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