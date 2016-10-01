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Fuhuş rezaleti!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 17 yaşındaki lise öğrencisinin, 13 yaşındaki ortaokul öğrencilerine fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı.

Fuhuş rezaleti!

01 Ekim 2016 12:39

Para karşılığı ortaokul öğrencileri ile ilişkiye girdiği öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 yaşındaki ortaokul öğrencilerinin fuhuş yapmasına aracılık eden biri 17 yaşında lise öğrencisi 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çorlu’daki bir ortaokulda öğrenim gören 13 yaşındaki C.A. ile aynı yaştaki S.N. adlı öğrencilerin sürekli cep telefonları ile oynamaları ve mesajlaşmalarını fark eden öğretmenleri çocukların elinden aldığı telefonları okul idaresine teslim etti.

Öğrencilerin endişeli tavırlar sergilemeleri ve şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine okul yönetimi Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne haber vererek telefonların incelenmesini istedi.

Okula gelen Çocuk Büro Amirliği ekipleri inceledikleri telefonlarda, porno içerikli görüntüler ve uygunsuz mesajlar ile resimler buldu. Daha sonra telefonların sahibi olan öğrencilerin ifadelerine başvuran polis ekipleri verdikleri ifadede, 17 yaşındaki kıza arkadaşları Y.D. tarafından 40 yaşlarında olan ve kendisini işadamı olarak tanıtan M.A ve M.D. ile tanıştırıldıklarını ve ilişkiye girdiklerini söyledi.

Öğrencilerin ifadelerinden yola çıkan ve soruşturmayı derinleştiren Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17 yaşındaki Y.D. adlı kızı,Y.D.’nin aynı yaştaki lise öğrencisi arkadaşı A.G.’yi, kızların ifadelerinde adı geçen M.D. ve M.A. adlı şüphelileri gözaltına aldı

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerine başvurulan şüpheliler burada suçlamaları kabul etmedi.
Derlenen evraklarının ardından Çorlu Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden M.D. ve M.A. adlı kişiler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, lise öğrencisi A.G ve kızlara aracılık ettiği öne sürülen 17 yaşındaki Y.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmayı sürdüren polis ekipleri ilçe genelinde fuhuş batağına çekilen başka öğrenci olup olmadığı yönünde de araştırmalarını sürdürüyor. 

Serdar Şahin

Etiketler: fuhuş, tekirdağ


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