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Fuhuş şüphelilerin yakınları adliye önünde gazetecilere saldırdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda Moldova ve Rus uyruklu 4 kadın ile onları fuhşa zorladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa aracılık eden 2 şüpheli adliyeye sevk edildiği sırada yakınları görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Fuhuş şüphelilerin yakınları adliye önünde gazetecilere saldırdı

09 Ocak 2018 17:16

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, D.Ş. (38) ve kardeşi R.Ş.’nin (30) yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelileri takibe alan ekipler, dün saat 17.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki bir apartmana 07 E 9928 plakalı otomobille 4 yabancı uyruklu kadın getirdiklerini tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen polis, para karşılığı kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen D.Ş. ve R.Ş.’yi otomobilde yakalarken, apartman dairesine düzenlenen baskında ise fuhşa zorlanan Moldovalı Svetlena C., Tatiana K., Liliana F. ile Rus Oxana S. isimli kadınlar gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu kadınlar emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Fuhşa aracılık eden D.Ş. ve kardeşi R.Ş. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin yakınları gazetecilere saldırdı

D.Ş. ve R.Ş. polis tarafından adliyeye getirildiği sırada fuhşa aracılık eden şüphelilerin yakınları görüntü almak isteyen gazetecilere saldırdı. Ayrıca R.Ş.’nin ‘fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçundan Antalya Asli Ceza Mahkemesince arandığı ortaya çıktı.

Fuhuştan günlük 3 bin ile 10 bin lira arası kazanç sağladıkları öğrenildi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından fuhuş ve fuhşa teşvik edenlere yönelik operasyonun aralıksız devam edeceği belirtilirken, fuhşa aracılık eden şüphelilerin ise ilçede günlük ortalama 3 bin ile 10 bin TL arasında kazanç sağladıkları öğrenildi. 

Erdal Anak

 

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