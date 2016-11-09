Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği'nde görevli iki polis memuru fuhuş pazarlığı yapıldığı ihbarı üzerine Seyhan ilçesi, Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı'ndaki çay ocağını gitti. Polisler çay siparişi verip beklerken Cansu Ö. (19) ile Gönül Ö. (40) adlı kızkardeşler polislere işaret yapmaya başladı.

Polislerin masasına oturan kadınlar "fuhuş yapmak ister misiniz, kişi başı 100'er lira alırız" dedi. Polis teklifi kabul ederek "yaparız ama nerede olacak" dedi. Bunun üzerine kadınlar sürekli fuhuş yapmak için gittikleri otel olduğunu söyleyerek oraya davet etti. Polis ile kadınlar otele gitti. Burada otelde resepsiyon görevlisi Ahmet B. (59) "odalara çıkın ama polis gelirse ben tanımam" dedi. Polis ve kadınlar odalara çıktı. Kadınlar 100'er lira fuhuş parası 50'şer lira da yer parası aldı. İki polis parayı verdikten sonra kimliğini çıkartıp polis olduğunu söyledi. İki kız kardeş kimlikleri görünce "baltayı taşa vurduk böyle şansızlık olur mu." diyerek sitem etti. İki kadın fuhuş, resepsiyon görevlisi Ahmet B. ile otel sahibi Lütfi A. ise fuhşa yer temin etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Resepsiyon görevlisi ve otel sahibi suçlamaları kabul etmedi.

Kız kardeşler ise para için bir birlerine müşteri bulduklarını söylediği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.