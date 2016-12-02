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Fuhuş yaptıran kadından ilginç savunma

Adana'da bir kadın, fuhuş operasyonunda komşusunun evinde suçüstü yakalandı. Komşularının kızlarına evinde fuhuş yaptırdığı iddia edilen ev sahibi, kadının çocuğunun altını değiştirmek istediği için eve girmesine izin verdiğini, fuhuş yaptığından haberi olmadığını ileri sürdü.

Fuhuş yaptıran kadından ilginç savunma

02 Aralık 2016 09:46
Fuhuş yaptıran kadından ilginç savunma - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesi, Gültepe Mahallesi'nde oturan Döne Ö. (38) isimli bir kadının fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Polis müşteri kılığında Döne Ö.'yü telefonla aradı. Döne Ö., 100 lira karşılığında fuhuş yapmayı kabul ederek polise adres verdi. 

Polis kadının verdiği adrese giderek 100 lira parayı kadına verdi. Polis parayı verdikten sonra kimliğini çıkartıp polis olduğunu söyledi. Polis daha sonra ev sahibi Ayşe A. (51) ile kocası Sami A.'yı (61) "fuhşa yer temin etmek" suçlamasıyla gözaltına aldı. Döne Ö.'yü de ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Döne Ö. eşinin hayatını kaybettiğini, iki çocuğuna bakabilmek için fuhuş yaptığını söyledi. Ayşe A. ise Döne Ö.'nün komşularının kızı olduğunu, oradan tanıdıklarını, fuhuş yaptığını bilmediğini, olay olduğunda da evde olmadığını söyledi. Kocası Sami A. ise Döne Ö.'nün çocuğuyla birlikte eve geldiğini, çocuğun altını değiştirmek istediğini, kendisinin de buna izin verdiğini, fuhuş yaptığından haberi olmadığını belirtti. Polis Döne Ö.'yü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakırken, karı kocayı "fuhşa yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adliyeye sevk etti. 

Karı koca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: adana, fuhuş


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