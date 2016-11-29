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Fulden Uras, sağlık ve sanat için Medicana’ya konuk oldu

Yaşam dergisi tarafından her ay düzenlenen Yaşam Tadında Aylık Buluşmaların bu ay ki adresi Medicana International İstanbul Hastanesi oldu.

Fulden Uras, sağlık ve sanat için Medicanaya konuk oldu

29 Kasım 2016 11:10

22 Kasım tarihinde Medicana International İstanbul Hastanesinde düzenlenen Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar, bu ay pop müziği sanatçısı ve kelebek çocukların ablası Fulden Uras’ı konuk etti. Programa Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Ömer Şatır, Beylikdüzü Kurucu Belediye Başkanı ve Arev Vakfı Başkanı Vehbi Orakçı, Beylikdüzü Belediye Meclis Üyeleri, Büyükçekmece Meclis Üyeleri, Fenerbahçe Bölge Şube Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Programın moderatörlüğünü yürüten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar, sağlık ve sanat konusunda sorduğu sorular ve söyleşisiyle izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Pop müziği sanatçısı Fulden Uras, kelebek çocukların (Epidermolysisbullosa) hastalığı hakkında ve zorlu hayatlarındaki yerini anlattı. Ayrıca Uras, ’reklam yapıyor’ diyenlere şu açıklamayı yaptı: "Reklam yapmıyorum demiyorum artık. Bu çocukları kullanıp reklam yapıyorum. Görüyorsunuz yaşadıkları zorlukları. Sizler de destek olun demeyi uygun görüyorum."

Sanat hayatını ve çocukluğunu anlatan Fulden Uras, çocukluk hayalinin ise doktorluk olduğunu söyledi. Uras, "Doktor olamadım ama şuan kelebek çocukları ameliyat ettiriyorum. Medikal destek için çalışıyorum. Doktor olamadım ama kıyısından köşesinden tattım bu duyguyu da" dedi.

Etiketler: Fulden Uras, Medicana International İstanbul Hastanesi, Yaşam Tadında Aylık Buluşmaları


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