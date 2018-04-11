Fulltrip’te online vize dönemi başladı

Dijital tatil deneyimi sunan fulltrip.com, online vize başvuru dönemini başlatarak uçtan uca seyahat planlamasına yeni bir anlayış getiriyor. Bu sayede Türkiye’de bir ilk olduğu belirtilen platform üzerinden vize başvurusu dahil seyahat planlamalarını tek bir platformdan kolayca yapmak mümkün olacak. Bunun yanı sıra platform uçak bileti alımlarında sınıf ve yemek seçimi yapabilme hizmetlerini de bünyesinde barındırıyor. Seyahate dair tüm işlemlerin gerçekleştirildiği platformda 220 binden fazla otel, 120’yi aşkın havayolu şirketi, 4 bin araç kiralama firması anlaşması ve 1000’den fazla tur seçeneği yer aldığı kaydedildi.

"Vize başvuru platformuyla sektöre öncülük edecek"

Geliştirdikleri ürün ve servislerle günün 1440 dakikasının her anında müşterilerinin yanında olmak istediklerini belirten Turkcell Dijital Servisler, Çözümler ve İş Ortaklıklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, "Müşterimizin hayatının her anında, güvenli, zengin, yerelleştirilmiş ve uçtan uca kesintisiz deneyim sağlayan dijital servislerimizle yer almak için çalışıyoruz. Tatil de yıl boyunca heyecanla beklediğimiz anların başında geliyor. Müşterilerimizin bu özel anlarında da yanlarında olmak için Fulltrip’i uçtan uca Turkcell güvencesiyle donattık. Platformu ziyaret edenler siteye hızlı giriş teknolojimiz ile girerek sadece telefon numaraları ile üye olabiliyor, ödemelerini milli ödeme platformu Paycell altyapısı üzerinden gerçekleştiriyor. Bu sayede dijital tatil deneyiminin adresi haline gelen platform, uçtan uca seyahat planlama konusunda da yeni atılımlarıyla sektörde fark oluşturuyor. Son olarak hizmet vermeye başladığı vize başvuru platformuyla bir yandan kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracağına öte yandan sektöre öncülük edeceğine inancımız tam".

Yapılan bilgilendirmede seyahat edecekler, platform üzerinden gitmek istedikleri ülkeyi seçerek vize ücret detaylarını kontrol edebiliyor. Gerekli bilgileri doldurarak vize ücretini kredi kartı ile ödüyor. Bu aşamadan sonra Fulltrip gerekli organizasyonu yapıyor. Vize departmanı, yolcuyu arayarak süreç ve evraklar hakkında bilgilendiriyor. Evrakların takibi, konsolosluk işlemleri ve randevuları, başvuru sonrası takip ve pasaportun yolcuya ulaştırılmasına kadar vize işlemlerinin tamamı Fulltrip kontrolünde gerçekleşiyor.