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Fulya Özdemir'in babası: 'Köpek alırken tanışmış'

Antalya'nın Kaş ilçesinde bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedi battaniyeye sarılı halde bulunan Fulya Özdemir'in babası Eyvaz Özdemir, "Köpek alırken tanışmış. Arkadaşlığının dostluk olduğunu söyledi. A.M.’nin platonik olarak kızıma tutulduğunu zannediyorum" dedi.


25 Ekim 2016 16:50

Kızının İsviçre’de bir bankada çalıştıktan sonra işi sevmediği gerekçesiyle Kaş’a yerleştiğini ve burada da köpek alırken A.M. isimli kişiyle tanıştığını anlatan baba Eyvaz Özdemir, "Kaş’ta yalnız yaşıyordu. Kasım ayı başında Zürih’e gelip annesinin yanında kalan eşyalarını alacağını söyledi. En son 15 Ekim günü telefonla görüştük. Çok arkadaşı vardı. Ancak burada bir otelde çalışan, yavru köpek alışverişi sırasında tanıştığı A.M. ile arkadaşlığı olduğunu biliyorum. Arkadaşlığının dostluk olduğunu söyledi. Ancak A.M.’nin platonik olarak kızıma tutulduğunu zannediyorum" dedi.

"Aradık, çok aradık, kötü bir haber aldık"
Atölyesi olan ve seramik işiyle uğraşan Fulya'nın sık sık alışveriş yaptığı esnaf Mustafa Tuğfan, en son 10 gün önce Fulya'nın cam almak için kendisine geldiğini belirterek, "Benim müşterimdi. Sürekli gelip benden cam alırdı. Fizyon yaptığı camları erittiği bir fırını vardı. O yüzden müşterimdi. Sevdiğimiz müşteriydi. Kaş'ta başına kötü bir şey geldi. Olmaması gerekiyordu. Allah sevenlerine sağlık huzur ve sabır versin. En son cumartesi günü 15'inde bana geldi. Büyük camlar aldı. Cumartesi götürecektik, kendisi akşam oldu pazar getir abi dedi. Pazartesi götürdük, aradık, çok aradık ulaşamadık. Kötü bir haber aldık" diye konuştu.

Suat Metin 

 

Etiketler: Fulya Özdemir


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