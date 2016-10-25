Antalya’nın Kaş ilçesinde Fulya Özdemir’i öldürdüğü iddia edilen ve dün akşam Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Büyükarıştıran beldesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Atilla M. ile saklanmasına yardım eden akrabası İsmail Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolüne çıkarılmış ve öğlen saatlerinde Lüleburgaz Adliyesi'nde sorgusuna başlanmıştı.

Atilla M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kırklareli E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, İsmail Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adliyede kriz geçirdi

Atilla M. ile birlikte gözaltına alınarak mahkemeye çıkartılan ve yargılanmasının ardından serbest kalan İsmail Ç.'nin sağlık sorunları dolayısıyla adliyede kriz geçirdiği, adliye görevlilerinin haber vermesi üzerine Lüleburgaz Adliyesi'ne gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. İsmail Ç.'nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edileceği belirtildi.

Öte yandan, Atilla M.’nin ise 2015 yılında Kırklareli Cezaevi’nden firar ettiği ve o dönemden beri arandığı öğrenildi.

Kaner Akaner - Yakup Güler