Antalya’nın Kaş ilçesinde 9 gündür yapılan arama sonucu, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Fulya Özdemir’in (29) katil zanlısı Atilla M., 24 Ekim’de bir ihbarı değerlendiren jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde saklandığı akrabası İsmail Ç.’nin evinde yakalanmıştı. Zanlı, 25 Ekim’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırklareli E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.
Atilla M.’nin, N. A. adına düzenlenmiş sahte bir kimlik kullandığı öğrenildi.