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Funda Arar büyüledi

Ünlü sanatçılar Funda Arar ve Mehmet Erdem, EXPO 2016 Antalya’nın yaz konseri kapsamında yaklaşık 5 bin kişiye konser verdi. İki güçlü ses, şarkılarıyla izleyenleri mest etti.

Funda Arar büyüledi

19 Eylül 2016 13:38

Türkiye’nin ilk EXPO’sunda yaz konserleri serisi dün akşam Funda Arar ve Mehmet Erdem ile sürdü. Turkcell Büyük Amfi Tiyatrosu’nda Ahmet Selçuk İlkan’ın sunumuyla başlayan gecede ilk olarak Mehmet Erdem sahneye çıktı. “Acıyı Sevmek Olur mu?” isimli şarkısıyla sevenlerini selamlayan Erdem, ardından Barış Manço’nun unutulmaz şarkılarından “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa”yı söyledi.

Hareketli ve romantik şarkıları ardı ardına seslendiren Erdem, “Olur O Zaman” şarkısına ise uduyla eşlik etti. Neşet Ertaş’ın “Ah Yalan Dünya” türküsünü de büyük amfi tiyatroyu dolduranlarla seslendiren Erdem, konserini “Hakim Bey” ile bitirdi. Mehmet Erdem “Hakim Bey” isimli şarkıyı büyük amfi tiyatroda konseri izlemeye gelen 5 bin kişilik korayla birlikte söyledi.

Mehmet Erdem’in ardında ise sahneye pop müziğin güzel sesi Funda Arar çıktı. Siyah elbisesiyle büyük beğeni toplayan sanatçı konsere “Gamsız” isimli şarkısıyla başladı. Eski ve yeni albümlerinde yer alan şarkıları seslendiren Funda Arar, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Arar, söylediği şarkılar ve danslarıyla da izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Etiketler: Funda Arar


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