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Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı

Tokat'ta fünye ile patlatılan şüpheli çanta boş çıktı.


29 Eylül 2016 11:14

Gaziosmanpaşa Bulvarı Namık Kemal İlkokulu’nun yanında bulunan üst geçidin altındaki çöp bidonun yanına bırakılan çanta polisi harekete geçirdi. Çantada bomba olma ihtimalini göz önüne alan polis, yolu yaya ve araç trafiğine kapatırken, güvenlik şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri, frekans bozucu ve sinyal kesici 'jammer cihazı' kurarak müdahalede bulundu. Daha sonra koruyucu elbiseyi giyen bomba imha uzmanı tarafından şüpheli çantaya fünye yerleştirildi. Büyük bir gürültü ile patlayan çanta boş çıktı.

Vatandaşlar ise meraklı gözlerle patlatılan çantayı inceledi. 

Nurhan İçmez

Etiketler: şüpheli çanta, Tokat


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