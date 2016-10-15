Edinilen bilgiye göre, Nefise Sultan Mahallesi’ndeki Karaman Tren Garında Göç Anıtı önünde sırt çantası olduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu alanda çevre güvenliği aldı. Vatandaşları da bölgeden uzaklaştıran ekipler, garın önündeki caddeyi de trafiğe kapattı. Çantada bomba olma ihtimalinin bulunması üzerine bölgeye bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelerek özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, kontrol ettiği çantaya fünye yerleştirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılan sırt çantasından erkek elbiseleri çıktı. Çanta içindeki elbiseler karakola götürülürken, kapatılan cadde yeniden trafiğe açıldı.