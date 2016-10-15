Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Fünye ile patlatılan sırt çantasından kıyafet çıktı

Fünye ile patlatılan sırt çantasından kıyafet çıktı

Karaman’da tren garındaki Göç Anıtı önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

Fünye ile patlatılan sırt çantasından kıyafet çıktı

15 Ekim 2016 11:51

Edinilen bilgiye göre, Nefise Sultan Mahallesi’ndeki Karaman Tren Garında Göç Anıtı önünde sırt çantası olduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu alanda çevre güvenliği aldı. Vatandaşları da bölgeden uzaklaştıran ekipler, garın önündeki caddeyi de trafiğe kapattı. Çantada bomba olma ihtimalinin bulunması üzerine bölgeye bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelerek özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, kontrol ettiği çantaya fünye yerleştirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılan sırt çantasından erkek elbiseleri çıktı. Çanta içindeki elbiseler karakola götürülürken, kapatılan cadde yeniden trafiğe açıldı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!