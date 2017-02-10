Zeytinburnu Belediyesi ve Belediye Camii’nin bulunduğu cadde üzerinde bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Güvenlik görevlileri tarafından fark edilen şüpheli çanta polise ihbar edildi. Çantanın bulunduğu Belediye caddesi olay yerine gelen polis tarafından yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba uzmanı şüpheli çantayı kontrollü şekilde patlattı. Bu sırada durumdan habersiz cuma namazı kılmayı sürdüren cemaat patlamayla birlikte korku yaşadı. Bomba uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatılan siyah çantanın alet çantası olduğu ortaya çıktı. Çanta içinden tornavida ve benzeri aletler çıktı.

Bomba uzmanının çalışmaları boyunca trafiğe kapatılan cadde tekrar trafiğe açıldı.

Alper Korkmaz



