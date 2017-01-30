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Furkan Kızılay kimdir? Furkan Kızılay hakkında bilinmeyenler (Survivor Furkan)

Survivor 2017 ünlüler takımında yer alan Furkan Kızılay yarışmaya damga vuran isimler arasında yer alıyor. Survivor Furkan Kızılay hakkında bilinmeyenler haberimizde. Furkan Kızılay kimdir?

Furkan Kızılay kimdir? Furkan Kızılay hakkında bilinmeyenler (Survivor Furkan)

30 Ocak 2017 16:38

30 Kasım 1990'da İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Kızılay, Türk dizi film oyuncusu ve şarkıcıdır. Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Ayrıca 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümünü çıkarmıştır. 2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırmıştır.

Furkan Kızılay'ın rol aldığı dizi ve filmler:
Çocuklar Duymasın (2002-2005), Emret Komutanım Şah Mat (2007), Çocuklar Duymasın (2010-2012-2013)

Furkan Kızılay'ın çıkardığı albümler:
Aşksın Sen (2009), Her şey Senle (2010), Karamel Kokun (2011), Ecem (2014), Vura Vura (2014)

Etiketler: Furkan Kızılay kimdir? Furkan Kızılay hakkında bil


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