Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, Anadolu Efes'te forma giyen Furkan Korkmaz'ı kiralık olarak sezon sonuna kadar renklerine bağladı. 1997 doğumlu olan başarılı genç oyuncu, 2.02 metre boyunda ve forvet pozisyonunda görev yapıyor.

Basketbola 9 yaşında başlayan Furkan, 2012 yılında Yeşilyurt Spor Kulübü'nden Anadolu Efes takımına transfer oldu. İlk sezonunda yıldız takımında, 2013 - 2014 sezonunda da Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi'nde mücadele etti.

2012 - 2013 sezonunda Ukrayna'da düzenlenen Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda maç başına 25.3 sayı ortalaması ile şampiyonanın sayı kralı oldu. Bir sonraki sezon ise Konya'da düzenlenen Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Genç Milli Takım ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

2014 - 2015 sezonunda Anadolu Efes'te forma giymeye başlayan Furkan Korkmaz ilk sezonunda 23 maçta forma giyerken 5.3 sayı ve 1.5 ribaund ortalaması ile oynarken Euroleague'de de 19 maçta 3.5 sayı ve 1.4 ribaund ortalaması ile mücadele etti. Bir sonraki sezon ise ligde 27 karşılaşmada forma giyen başarılı genç oyuncu 5.9 sayı ve 1.7 ribaund ortalamalarını yakaladı. Anadolu Efes forması ile Euroleague'de 19 maçta forma giyerken 2.7 sayı ve 1 ribaund ortalamaları ile oynadı.

Başarılı genç oyuncu 2015'de Yunanistan'da düzenlenen U19 Genç Erkekler Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Genç Milli Takım'da 13.7 sayı ve 4.3 ribaund ortalamaları ile şampiyonanın ''En İyi Beş'ine'' seçildi. Yine Yunanistan'da düzenlenen U18 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Milli Takım'da görev alan Furkan 16.1 sayı ve 4.9 ribaund ortalamaları ile adını yeniden ''En İyi Beş'' oyuncu arasına yazdırdı.

2016 Rio Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'da da forma giyen Furkan Korkmaz bu sezon ligde 10 maçta forma giyerken 6.6 sayı ve 1.3 ribaund ortalamaları ile oynadı. 1997 doğumlu genç oyuncu sezonun geri kalan bölümünde turuncu-beyaz formanın başarısı için mücadele edecek.

Başarılı genç oyuncu Banvit'in Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Cumartesi günü oynayacağı Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler maçı için kafile ile birlikte Ankara'ya geçti.

İbrahim Aldemir