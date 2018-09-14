Furkan Korkmaz: 'Önemli olan bizim sahada ne yapacağımız'

Türkiye A Milli Basketbol Takımının, NBA'deki yıldızlarından Furkan Korkmaz, 2019 Basketbol Dünya Kupası'nın eleme müsabakalarında ikinci tur maçları öncesi FIBA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Milli Takım'dan Amerika deneyimine kadar birçok konuya değinen Furkan, FIBA eleme maçları öncesinde sahada önemli olanın kendi performansları olacağını söyledi.

İkinci turun ilk penceresindeki ilk maçında bugün Ankara'da Karadağ, ikinci maçında ise 17 Eylül'de deplasmanda Slovenya'yla karşılaşacak olan Türkiye A Erkek Basketbol Milli Takımı'nda Furkan Korkmaz, ikinci tura Türkiye için en yüksek puan olan 22 buçukluk verimlilik puanı ile başlayacak.

"Rakiplerin ne yapacağı değil, bizim sahada ne yapacağımız önemli"

Karadağ ve Slovenya'nın basketbolda ekol olan ülkeler olduğunu belirten Furkan, "Ancak ben her zaman şunu söylüyorum; rakiplerin ne yapacağı değil, bizim sahada ne yapacağımız önemli. Çok farklı meziyetlere sahip oyuncuların olduğu bir takımız. Dolayısıyla burada bizim nasıl oynayacağımız çok önemli. Bence Slovenya maçı daha zor olacak. Hem deplasmanda olacağız, hem de Slovenya son Avrupa şampiyonu. Tabii ki bu iki maçın da önemi çok büyük. Buradan alacağımız galibiyetlerle diğer maçlara daha moralli çıkacağız. Biz Amerika'da olacağımız için sezon içerisindeki maçlarda yer alamayacağız maalesef ama umuyorum ki ikinci tura bu maçları kazanarak başlar, sezon içerisinde de bu moralle devam ederiz” dedi.

"Taraftarımızın desteği bizi bir adım ileri götürüyor"

Ankara'da Türk taraftarların önünde oynayacağı için heyecanlı olduğunu belirten Furkan Korkmaz, “Ankara'da oynadığımız son iki maçta salonda muhteşem bir atmosfer vardı. Ankara seyircisi bizi çok destekliyor ve basketbolu da iyi biliyorlar. Ayrıca bize orada milli takımda olma duygusunu fazlasıyla yaşattılar. Orada A Milli Takım seviyesinde oynamak bambaşka bir duygu. Burası bizim için en büyük sahne. Taraftarımızın da desteği bizi bir adım ileri götürüyor. Böyle bir seyirciye sahip olmak başka bir güç. Seyircilerin verdiği destek bazı günler bizi gerçekten galibiyete taşıyan en önemli unsur oluyor. Bu da bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

"Benim için basketbol tecrübe kazandıkça güzelleşiyor"

Genç yaşında etkili bir oyuncu olmak için kendini nasıl geliştirdiğinden de bahseden başarılı basketbolcu, “Takım antrenmanlarından önce ve sonra şut çalışmaları yapıyorum. Benim için önemli olan yapabildiğim şeyleri en iyi şekilde yapacağım seviyeye getirmek ve sonrasında yapamadıklarıma odaklanmak. Üst seviyelerde tutunabilmek için yaptığınız şeyi en iyi şekilde yapmanız gerekiyor. Ben de bunun farkındayım. Yaptığım en iyi şeylerden biri de şut. Bunu en üst seviyeye çıkartırsam daha da başarılı olacağıma inanıyorum. Zaman zaman saha içinde farklı meziyetlerimizi ortaya çıkartıyoruz, maçlarda farklı pozisyonlarda oynayabiliyoruz. Savunmada olduğumda atletik bir oyuncu olmamın avantajlarını kullanıyorum diyebilirim. Hücumu iyi okuyabildiğimi düşünüyorum. Savunma anlamında da önceki senelere göre kendime çok şey kattığımı düşünüyorum. Nerede durmam, nerede topa atlamam gerektiğini biliyorum. Benim için basketbol tecrübe kazandıkça güzelleşiyor” açıklamasında bulundu.

"Milli Takım'la oynadığımız maçlar beni Yaz Ligi'ne hazırladı"

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan, Amerika'ya uyum süreci, takımında geçirdiği sezon ve yaz ligi hakkında ise şunları söyledi:

“Amerika'da ilk iki ay çok zorlandım ama sonrasında alıştım. Tabii ki bir alışma süreci olacaktı ve bu benim için iki ay sürdü. Daha sonra basketbolla birlikte oradaki normal hayata, kültüre ve insanlara da alıştım. Şu an Philadelphia'da olduğum için çok mutluyum. İlk sezon sadece talihsiz diyebileceğim bir sakatlık yaşadım. Onun dışında her şey benim için çok yolunda gidiyor.”

Las Vegas'da gerçekleşen Yaz Ligi'ndeki ilk maçında 40 sayı atan Furkan Korkmaz, ayrıca, bu dönemde yaptıklarıyla ilgili de şöyle konuştu:

“Yaz Ligi benim için çok önemliydi çünkü sezon içerisinde çok fazla oynayamamıştım. O yüzden kendi adıma ve sezon içerisinde öğrendiklerimi göstermem adına çok önemliydi. Milli takımla oynadığımız maçlar beni Yaz Ligi'ne hazırladı. Her şey yolunda gittiği için çok mutluyum.”