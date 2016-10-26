Lacivert-beyazlıların milli basketbolcusu Furkan Korkmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda neler olacağı yönünde konuşmak için çok erken olduğunu belirten Korkmaz, “Yeni bir başantrenörümüz, yeni oyuncularımız var. Takımın alışması zaman alacaktır. Umarım bu süre kısa olur” şeklinde konuştu.

“Euroleague'de çok maç olması genç oyuncular için tecrübe olacak”

THY Euroelague’in yeni formatını değerlendiren 19 yaşındaki Furkan Korkmaz, “Artı olarak; çok fazla maç oynayacağız. Benim gibi genç oyuncular için çok önemli bir tecrübe olacak. Çünkü maç tecrübesi çok önemli. Dejavantajları ise çok seyahat edilecek. Çok antrenman yapılamayacak. Biz genç oyuncular için fazla özel idman yapma şansımız olmayacak. Bunu maksimuma çıkarıp, idman yapmaya çalışacağız. Bence çok avantajı var. Birbirinden zorlu maçlar olacak. Her takım birbirini yenmek için çıkacak. Kimsenin bu maç rölanti olacak diye bir şey söyleyemeyecek. Bu yüzden keyifli olacaktır” diye konuştu.

“Farklı kurallar konsantrasyonu az olan oyuncuları etkileyecek”

Türkiye’de ve Euroleague’de farklı kararlarının olmasının oyun içinde farklı etki yapacağını düşündüğünü söyleyen milli oyuncu, “Oyuncular için farklı konsantrasyon olacaktır. Belki de iyi olacaktır. Konsantrasyonu az olan oyuncular için ise kötü olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Perasovic ile çalışmak benim için avantaj”

Geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Sırp koç Dusan Ivkovic ile bu sene takımın başına geçen Velimir Perasovic’in hızlı basketbol oynattığını söyleyen Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Savunma ağırlıklı, kolay sayı şansı bulmaya çalışan koçlar. Şu ana kadar oynadığımız basketbol böyle. İki koç arasında şu fark var diyemem. Ivkociv’in bize kattığı çok büyük değerler var. Kötü bir sezonun ardından ayrıldı. Perasovic ile yeni bir sezon, yeni bir defter... Umarım başarılı bir sezon geçiririz. Tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Çünkü o da eskiden çok büyük bir oyuncuydu. İspanya sayı krallığı var. Onunla çalışmak benim için avantaj.”

“Burayı domine ederek NBA’ye hazır bir şekilde gitmemi bekliyorlar”

NBA’de Philadelphia 76ers tarafından 26. sıradan seçilen Furkan Korkmaz, Philadelphia yetkilileriyle sürekli görüştüklerini vurgulayarak, “Benimle ilgileniyorlar. Değer verdiklerini gösteriyorlar. Hayalim NBA’de oynamak. Bu Philadelphia ile olur, başka takımla da olabilir. Önceliğim Philadelphia. Onların özel bir yeri var. Onları takip ediyorum. Şu anda şunu yap demiyorlar ama iyi oynamamı, olabildiğince burayı domine ederek oraya hazır bir şekilde gitmemi bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bu sezon 15-20 dakika süre almak istiyorum”

Bu sezonki hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Korkmaz, “15-20 dakika süre almak istiyorum. Çünkü süre almadan tam bir oyuncu olmamız zor. Sahaya girip, o mücadeleyi verip daha sonra istatistik kısmında ön plana çıkmak isterim” dedi.

Oğuzhan Ort - Doğan Gündoğdu

İSTANBUL