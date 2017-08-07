Furkan Turan, ilk albümünü çıkarttı

Türkiye'de ilk eleştiri üzerine kanalı bulunan ve binlerce abonesi olan Youtuber Furkan Turan, geçtiğimiz günlerde 'Deep High' adlı bir albüm çıkartarak DJ'lik kariyerinde ilk adımını attı. 'Deep High' albümünü takipçileri ile paylaşan Furkan Turan, yoğun ilgi gördü. Turan, albümü ile iTunes'da en popüler şarkıların bulunduğu listeye girmeyi başardı. Öte yandan, albümün bu kadar ilgi gördüğü için şaşkınlık yaşadığını belirten Turan, "Açıkcası bu kadar beğenileceğini hiç tahmin etmemiştim. Sonuçta bu benim ilk albümüm ve bir takım eksiklikler var, ama kısa sürede hepsini gidereceğim. DJ'lik kariyerimin ilk albümü, çok mutluyum çalışmalarıma devam ederek yeni bir albüm daha çıkarmayı planlıyorum. Bana yürüdüğüm bu yolda destek veren, takipçilerime çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.