Diğer
Kategoriler

Furkan Turan, ilk albümünü çıkarttı

Youtuber Furkan Turan, 'Deep High' adlı albümü ile en popüler şarkıların bulunduğu listeye girdi.

Furkan Turan, ilk albümünü çıkarttı

07 Ağustos 2017 09:13

Türkiye'de ilk eleştiri üzerine kanalı bulunan ve binlerce abonesi olan Youtuber Furkan Turan, geçtiğimiz günlerde 'Deep High' adlı bir albüm çıkartarak DJ'lik kariyerinde ilk adımını attı. 'Deep High' albümünü takipçileri ile paylaşan Furkan Turan, yoğun ilgi gördü. Turan, albümü ile iTunes'da en popüler şarkıların bulunduğu listeye girmeyi başardı. Öte yandan, albümün bu kadar ilgi gördüğü için şaşkınlık yaşadığını belirten Turan, "Açıkcası bu kadar beğenileceğini hiç tahmin etmemiştim. Sonuçta bu benim ilk albümüm ve bir takım eksiklikler var, ama kısa sürede hepsini gidereceğim. DJ'lik kariyerimin ilk albümü, çok mutluyum çalışmalarıma devam ederek yeni bir albüm daha çıkarmayı planlıyorum. Bana yürüdüğüm bu yolda destek veren, takipçilerime çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!