Furkan Vakfı binasında özel şifreli oda

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce özel harekat, asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerinin desteğiyle 33 adrese operasyon yapıldı. Aralarında vakfın kurucusu Alparslan Kuytul’un da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Bu sayı, 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla 25’e yükseldi.

Yapılan incelemede vakfın, Türkiye’de Adana merkezli toplam 33 ilde örgütlendiği, bunun yanında Almanya, Hollanda, Danimarka ve İsveç’te de temsilcilikler açıp, yurt dışına açıldığı belirlendi. Vakfın, kurulduğu günden bu yana da özellikle gençler üzerinde yoğunlaştığı, özellikle hukuk ve tıp eğitimi alan öğrencilere sınırsız burs verildiği tespit edildi.

İnşaat mühendisi olduğu belirtilen vakfın kurucusu Alparslan Kuytul’un, genel merkez binasını da özellikle seçtiği ve burayı daha sonra örgütsel amaçlar için yeniden dizayn ettiği öğrenildi. En üst katın sistem odası, bir alt katın yönetim odası, bodrum katların da derslik olarak tasarlandığı binaya fiber hatlar çekildiği belirlendi.

Üçüncü kattaki sistem odasına özel şifrelerle girilebildiği, şifrelerin ise sadece örgütün üst düzey yöneticileriyle teknik hizmet sağlayıcılarında olduğu anlaşıldı.

‘Vakıf faaliyetleri adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma’ suçlarından gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul ile birlikte 25 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.