Furkan Vakfı'nda üyeler evlilik formu doldurup evleniyormuş

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, il etapta kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 21 vakıf yöneticisi ve sorumluları gözaltına alınmıştı. Daha sonra devam eden operasyonda 4 kişi daha gözaltına alınarak sayı 25'e çıkmış, dün ise bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 26'ya yükselmişti.

Yapılan operasyonda polisin Abidinpaşa Caddesi'nde bulunan 5 katlı vakıf binasında günlerce araması devam etmiş, yönetim katının şifreli olduğu, bodrum kattan başka bir yurda gizli geçit olduğu, sistem odası olduğu ortaya çıkmış, 364 bin lira para ele geçirilmiş, vakıfta bulunan evrak ve dijital malzemelere de el konularak incelenmek üzere emniyete götürülmüştü.

"Evlilik formu şikayet mektubu ele geçirildi"

Polis ele geçirilen evrakları incelediği sırada ilginç bir metin dikkatini çekti. Polis bir kişinin vakıfta evlilik sorumlusu olan ve operasyonda da gözaltına alınan Kemal A.'ya mektup yazdığı mektubunda da bir kişiyi evlilik formunu doldurmadığı için şikayet ettiğini yazdığını tespit etti. Ele geçirilen mektupta bir kişinin İzmir'de yaşayan ve örgüte üye olan E. isimli şahsın Adana'daki yine örgüt üyesi bir kıza aşık olduğunu onunla evlenmek istediğini bu nedenle E.'ye evlilik formunu doldurması istendiği ancak formu doldurmaya yanaşmadığı buna karşı çıktığı, bunun üzerine "Sen Alparslan Kuytul'un ilim ve ferasetini nasıl sorgularsın o böyle uygun gördü, onun sözünün üstüne söz olmaz, formu dolduracaksın" denildiği ancak buna rağmen formu doldurmadığı ayrıca şahsın kızla evlenmekten vazgeçip başka birisiyle evlendiği şikayeti yapıldığı öğrenildi. Ayrıca mektupta İzmirlilerin bu bölgelere göre daha rahat insanlar olduğu evlilik formu ile Adana'da vakıfta eğitilen kadınlarla bunların evlendirilmesi halinde ileri de sorun çıkacağı uyarısının da yapıldığı belirlendi.

Evlenmek isteyen form dolduruyor evlilik örgüt içinden oluyor

Yapılan çalışmada örgütün yüzde 100'e varan oranda örgüt içinden evlilik yaptığını bu evliliklere ise Kuytul'un izin verdiği iddia edildi. Ayrıca evlenmek isteyenlerin mutlaka evlilik formu doldurma şartı olduğu, bu formları da evlilik sorumlusu ve Kuytul'un incelemesinden geçtiği daha sonrada Kuytul'un bu evliliklere olur verdiği öne sürüldü. Bunun yanı sırada vakıfta kadın ve erkeklere dini eğitimlerin yanı sıra evlilikle ilgili bilgiler verildiği tespit edildi. Örgüt dışı evliliklere de karşı çıkıldığı belirlendi.

Fatih Keçe

