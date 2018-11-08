Furniture İstanbul Mobilya Fuarı'na Modoko desteği

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, katıldığı fuarda mobilya sektörünü yakından ilgilendirecek önemli konulara değindi. Metin; “Ar-Ge, inovasyon ve tasarımı önemsiyoruz. Bütün politikalarımızı buna göre geliştiriyoruz. Sektörün de bazı öz eleştiriler yapması lazım. Mobilya ihracatımızın profili, Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ile sınırlanmış. 200 ülkeye ihracat yapıyoruz ama bu 200 ülke arasında bölgesel olarak ağırlığı onlar teşkil ediyor. Yaklaşık 200 milyar dolar mobilya sektörünün dış ticaret hacminin olduğu bir yerde, ABD'nin 45 milyar dolar ithalat yaptığı bir yerde biz yokuz. Benim Türk ihracatçım, mobilyacım ABD'de olmak zorunda. O nedenle sizin bizi zorlamanız lazım. Alım heyetlerine bakıyorum ama çok sınırlı. Bu kadar az alım heyeti olmamalı. Bize geldiniz de size para yok, personel yok, mevzuat şöyle mi dedik? Mevzuatsa mevzuat, paraysa bu noktada bir sıkıntı yok. O nedenle Ticaret Bakanlığı olarak siz ihracatlarımızdan, sanayicilerimizden, ticaret erbaplarımızdan biz bunu bekliyoruz” açıklamasında bulunarak Furniture İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, mobilya sektörünü ihracat performansı açısından çok önemsediklerini belirtti.



Başkandan fuara tam destek

Modoko'nun emektarı ve değerli Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik fuara anlamlı ziyarette bulundu ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile kısa süreli bir araya geldi. Türk mobilyasının bugünlere gelmesine büyük katkı sağlayan, hem ticarete hem de devlet politikasına her zaman destek veren Modoko Yönetimi adına gönülden destekçi olduklarının da bilgisini verdi. Fuarda Modoko çatısı altında hizmet veren birçok mobilya markası da birbirinden yaratıcı stantlarını ziyaretçileriyle buluşturdu. Loda Mobilya'nın ortaklarından ve Modoko Yönetim Kurulunda aktif görev alan Harun Karaçak da fuara katılan isimlerdendi.



Dünyaca ünlü tasarımcılar geliyor

Fuara İtalya'dan Ludovica SERAFINI, Federico DELROSSO, Marco PAOLELLI- Sandro MENEGHELLO, Giuliano CAPPELETTI, İspanya'dan Jorge HERRERA, Teresa SAPEY ve Francesca HEATHCOTE, İsveç'ten Sara GARANTY, Finlandiya'dan Markku Piri'nin de olduğu uluslararası ödüllü 10 tasarımcı Design Stories adlı seminer etkinliğinde geleceğin dizaynları ile ilgili sunumlar yapacak.

