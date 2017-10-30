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Futbol aşkı engel tanımıyor!

Nevşehir’de yaşayan 32 yaşındaki doğuştan görme engelli İbrahim Taşçeker’in futbol aşkı herkesi hayran bırakıyor. Taşçeker, Nevşehirspor'un hiçbir maçını kaçırmıyor.

Futbol aşkı engel tanımıyor!

30 Ekim 2017 10:19

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Nevşehirspor taraftarı olan doğuştan görme engelli 32 yaşındaki İbrahim Taşçeker, takımının maçlarını kaçırmıyor. Nevşehirspor taraftarlarıyla birlikte tribünlerdeki yerini alan görme engelli İbrahim Taşçeker, taraftarlar ile birlikte 90 dakika boyunca takımına destek olurken maç boyunca yaşadığı heyecan ise herkesi kendisine hayran bırakıyor. 

Nevşehirspor maçlarına ağabeyinin yardımıyla gittiğini kaydeden İbrahim Taşçeker, "Benim futbol aşkım, Nevşehirspor aşkım engel tanımaz" dedi. Taşçeker, "Ben Nevşehirspor maçlarına ağabeyimin yardımı ile geliyorum. Benim için kendi evimizde oynamış olduğumuz maçlar ve deplasmanda oynamış olduğumuz maçlar fark etmiyor. Elimden geldiğince hiç maç kaçırmıyorum. Maçları göremiyorum ama ağabeyim ve taraftar arkadaşlarımız bana maçı anlatıyorlar. Ben Nevşehirspor sevdalısıyım, futbol aşığıyım" diye konuştu. 

Coşkun Sağlamdin

 

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