Trabzonspor eski başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak MHK eski başkanı Kuddusi Müftüoğlu, TFF PFDK eski Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, Trabzonspor-Galatasary maçını yöneten Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Torku Konyaspor maçını yöneten Süleyman Abay, Trabzonspor-Gaziantepspor maçını yöneten Çağatay Şahan ve bu maçlarda görev alan hakem heyetlerinden toplamda 20 isim hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan, ancak suçlamaların terör kapsamına girmesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen suç duyurusu dilekçesinde, şüphelilerin "Darbeye teşebbüs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs amacıyla kurulmuş olan "Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak", "tehdit", "şantaj" ve "toplumda infial oluşturacak eylem ve hareketlerde bulunmak" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Dilekçede firari savcı Zekeriya Öz'e gönderme

Suçların 9 Ekim 2015-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında işlendiği belirtilen dilekçede, FETÖ firarisi savcı Zekeriya Öz'e de genişçe yer verilerek, Trabzonspor’daki sıkıntıların Zekeriya Öz’ün Dubai tatili belgeleriyle başladığı anlatıldı. Öz’ün bulunduğu konumu ve göreve dair yetkilerini hukuka aykırı olarak terör örgütü ve şahsi çıkarları için kullandığı kaydedilen dilekçede, Hacısomanoğlu'nun bu bağlamda 'Fuatavni' hesabı üzerinden defalarca alenen tehdit edildiği anlatıldı.

"Cüneyt Çakır, kasıtlı olarak maçı Galatasaray'a verdi"

Dilekçede, Hacıosmanoğlu'nun 2015 Aralık ayındaki Trabzonspor seçimli Genel Kurulu seçimlerini kazanacağı çok açıkken yıpratılması için TFF içindeki hain elemanların vasıtası ile Trabzonspor üzerine oyunlar oynanmaya başlanıldığı kaydedildi. “2015 sezonu 5'inci haftasında Trabzonspor-Galatasaray maçında FETÖ'nün hain elemanları saha içinde operasyona başlamışlardır” denilen dilekçede, “5'inci haftada Trabzonspor-Galatasaray maçında görünmeyen bir el devreye girmiş, hakem Cüneyt Çakır, Trabzon Avni Eker Stadyumunda Trabzonspor taraftarlarının önünde hakem hatası olarak görülemeyecek kasıtlı ve tahrik edici, haksız ve yanlı kararları ile maçı Galatasaray'a vermiş, açıkça Trabzonspor'u mağlup ettirmiştir" denildi.

"Gülen'e küfür edince Müftüoğlu'nun suratı değişti"

Hacıosmanoğlu'nun, maçın ardından hakemlerin taraflı tutumunu görüşmek için dönemin MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu ile görüşmeye gittiği ve burada FETÖ lideri Fethullah Gülen hakkında küfürler ettiği anlatılan dilekçede, "Vatan hainine yönelik ağır küfürler üzerine Müftüoüğlu'nun ses tonu ve yüz ifadesinin değiştiğini görünce müvekkil buna anlam verememiştir. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Müftüoğlu terör örgütüyle ilişkili olduğundan uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. Hacıosmanoğlu’nun Gülen’e küfürler etmesinden sonraki süreçte Trabzon'da yapılan maçları provake etmek için belli hakemlerle maçların katledildiği vurgulanan dilekçenin son bölümünde, “15 Temmuz sonrası federasyon içinde yapılan FETÖ operasyonu akabinde klasman düşürülmüş, MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu görevden alınmıştır. Bu durumda müvekkili tehdit eden şantaj ve tehditle sindiremeyince TFF içindeki FETÖ’cülerle kurdukları kumpasla müvekkilin şahsı üzerinden Trabzonspor'u provake eden şahıslar hakkında şikayette bulunmak gereği ortaya çıkmıştır” denildi

Başak Akbulut