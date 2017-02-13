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Futbol sahasında uçan tekme ve yumruklar konuştu

Kayseri'de U15 Play-Off Grubu dördüncü maçında Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Atletikspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular uçan tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Çıkan kavgada futbolcu, taraftar ve teknik heyetten yaralananların olduğu öğrenildi.

Futbol sahasında uçan tekme ve yumruklar konuştu

13 Şubat 2017 11:58
Futbol sahasında uçan tekme ve yumruklar konuştu - Tıkla İzle

Hafta sonu Vali Muammer Güler Stadı’nda oynana Kocasinan Şimşekspor U15 takımı ile Kayseri Atletikspor U15 takımı arasındaki karşılama başladığı gibi golsüz sona erdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından oyuncular saha içinde bir birini kovalamaya başlarken, taraftarların da sahaya girmesiyle ortalık biranda karıştı. Maç boyunca birbirleriyle sürekli tartışmaya giren futbolcular, maçın bitmesinin ardından uçan tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Teknik heyet ve taraftarlar da kavgaya müdahale edince saha bir anda savaş alanına döndü. Polis ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası kavga sakinleştirilirken, güvenlik kontrolünün sağlanmasının ardından takımlar sahadan ayrıldı.

Yaralananlar oldu

Çıkan kavgada futbolcu, taraftar ve teknik heyetten yaralananların olduğu öğrenildi. Kayseri 1. Amatör Küme'de dün oynanan bir başka maçta, taraftarlar birbirine girdi. Kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu. 

Kayseri 1. Amatör Küme'de Gasiosmanpaşaspor ile Akkışla Gençlikspor arasında, kümede kalma mücadelesinin verildiği karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın 90+5. dakikasında Gaziosmanpaşaspor, 3-2'lik üstünlüğü sağladı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Maçın bitiş düdüğü ile taraftarlar arasında başlayan gerginlik kavgaya dönüşürken, kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu. 

Turan Bulut

Etiketler: kavga, Kayseri


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