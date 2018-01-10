Futbol şehri Eskişehir EURO 2024'e aday

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunan Türkiye’nin, adaylık dosyasında yer alan şehirlerini inceleyen TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve beraberindeki heyet, Vali Çakacak’ı makamında ziyaret etti. Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasının Türkiye ve Eskişehir için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Genç bir nüfusa sahip olan Eskişehir’in spora olan ilgisine değinen Vali Çakacak, “Gençlerimizin daha fazla sporla ilgilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye’nin her alanda olduğu gibi sporda da öncü bir ülke konumu haline geldiğini tüm dünyaya göstermek için EURO 2024’ü büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye’nin EURO 2024'e ev sahipliği yapması durumunda, şehrimizde maçların oynanacağı iller arasında yer alıyor. Biz de, Eskişehir’i daha yakından tanıtmak ve sürece katkıda bulunmak için ilgili kurumlarımızla birlikte çalışmalarımıza şimdiden başladık” şeklinde konuştu.

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına alırsak ülkemize ve şehirlerimize ciddi katkılar sağlanacağını bildiren TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Zülfikaroğlu ise, son birkaç yılda yeni yapılan stadyumların futbola çok büyük katkısı olduğunu belirtti. EURO 2024 sürecinde aday şehirlerin bazı yükümlülükleri olduğunu hatırlatan Zülfikaroğlu, aday olan şehirlerde çeşitli değerlendirme toplantıları yaptıklarını ziyaret esnasında ifade etti.

Ziyaretin sonunda TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, günün anısına Vali Çakacak’a isminin bulunduğu 26 sırt numaralı milli takım formasını takdim etti.

Ziyaretin ardından Vali Yardımcısı Akın Ağca başkanlığında, TFF yetkililerinin ve ilgili kurum yetkililerinin katıldığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.