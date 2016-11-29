İşte Samsunspor ve Sakaryaspor'un da aralarında bulunduğu diğer 8 dünya kulübünün başına gelen o acı kazalar...

1987: ALİANZA LİMA

8 Aralık 1987'de Peru'nun Alianza Lima takımının başkent Lima'da geçirdiği kazada ekipten 23 kişi yaşamını yitirdi.

SAKARYASPOR / 2002

Sakaryaspor, Türkiye İkinci Futbol Ligi (A) kategorisinde mücadele ettiği dönemde geçirdiği trafik kazasında tam 5 oyuncusunu kaybetti.

1958: BUSBY'NİN BEBEKLERİ

Efsane Teknik adam Matt Busby ve genç Manchester United kadrosunun içinde bulunduğu uçak, 1958 yılının 6 Şubat günnüde Kızılyıldız deplasmanından dönerken Münih'te düştü. Busby Babes yani Busby'nin Bebekleri olarak adlandırılan yaş ortalaması 22 olan ekipten 8'i hayatını kaybetti. 40 yolcu ve 4 mürettebattan sadece 21 kişi kurtarılabilirken 23 kişi hayatını kaybetmişti. Sonralarda bu takımın efsanesi haline gelecek Sir Bobby Charlton da bu uçaktaydı ve kazadan yaralı olarak kurtulmuştu.

1958: MANCHESTER UNİTED

Şubat 1958'de İngiltere'nin Manchester United takımını taşıyan uçak, Münih'te düştü. 'Busby'nin Bebekleri' olarak anılan ekipten 8 futbolcu hayatını kaybetti. Efsanevi Teknik Direktör Matt Busby kurtulanlar arasındaydı.

1989: SAMSUNSPOR

20 Ocak 1989'da Samsunspor'u taşıyan otobüs Malatya'ya giderken kaza geçirdi. Kazada 3 futbolcu, Teknik Direktör Nuri Asan ve şoför hayatını kaybetti.

1969: THE STRONGEST

26 Eylül 1969'da Bolivya'nın The Strongest ekibi, Bolivya'nın Viloco kentinde düştü. Kazada 78 kişi yaşamını yitirdi, yaşamını yitirenlerden 19'u takım mensubuydu.

1979: FC PAKHTAKOR TAŞKENT

11 Ağustos 1979'da SSCB ekibi FC Pakhtakor Taşkent'i taşıyan uçağın geçirdiği kazada hayatını kaybeden 178 kişiden 17'si futbolcuydu. Tüm takım kazada hayatını kaybetmişti.

1949: TORİNO A.C.

4 Mayıs 1949'da İtalya'nın Torino A.C. takımını taşıyan uçak, Torino'da düşmüş, aralarında futbolcular, antrenörler ve yöneticilerin de olduğu 23 kişi yaşamını yitirmişti. Torino'nun futbolda 1940'larda başlayan altın çağı böylece sona ermişti.

1993: ZAMBİYA MİLLİ TAKIMI

27 Nisan 1993'te Zambiya A Milli Futbol Takımını taşıyan uçak Atlantik Okyanusu'na düştü. 22 futbolcu hayatını kaybetti.

(Kaynak: Evrensel)