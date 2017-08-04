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Futbol terörüne "hayır" demek için taraftarlar grup oluşturdu

Adana’nın Kozan ilçesinde takımlarına destek vermek, tribünde küfrü ve futbol terörünü önlemek amacıyla “Grup Son Nefes” adlı taraftar grubu kuruldu.

Futbol terörüne &quot;hayır&quot; demek için taraftarlar grup oluşturdu

04 Ağustos 2017 13:56

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kozan Belediyesporlu taraftarlardan oluşan yüz kişilik grup tribündeki taraftar terörüne ve küfre hayır demek amacıyla bir araya geldi. Bir genç kızın da içinde bulunduğu grup, takımları için merhum sanatçı Müslüm Gürses’in “Hangimiz Sevmedik” adlı şarkısından esinlenerek takımlarına şarkı da seslendirdi. İçinde polis, eczacı, sürücü kursu işletmecisi, optisyen ve birçok meslek dalında yer alan taraftarlardan oluşan grubun liderliğini ise Mustafa Hikmet Üstün yapıyor.

Hiçbir menfaat gözetmeksizin takımlarına destek vermek ve ailelerle birlikte küfrün ve argo sözcüklerin sarf edilmediği bir taraftar grubu oluşturmak, takımlarına destek vermek amacıyla böyle bir grubu kurduklarını söyleyen Üstün, “Şu an grubumuzdaki sayı yüzü aştı. Hepsi de gönüllü, her biri menfaatsiz, çıkarsız Kozan sevdalısı olan arkadaşlarımız. Zaten bizimde hiçbir menfaatimiz ve çıkarımız bulunmamakta. Bu anlamda da Kozanspor’a en iyi bir şekilde nasıl destek veririz tribünde, küfürsüz bir tribün nasıl oluştururuz, ailelerimizle beraber oraya gelip küfrü nasıl önleriz, bunların hesaplarını kitaplarını yapıyoruz. Arkadaşlarımızla beraberliğimizde bir takım çalışmalar yaptık. Güzel bir aile olduk. Tamamen şehrimizin takımı Kozanspor’a destek olmak amacıyla, tribünde küfrü önlemek amacıyla kurulmuş bir taraftar grubuyuz. Hiçbir beklentimiz de yok” dedi.

Grubun üyesi olan aynı zamanda merhum sanatçı Müslüm Gürses’in “Hangimiz Sevmedik” adlı şarkısını da Kozanspor'a destek amaçlı uyarlayan Yeşim Bektaş, “Böyle bir organizasyonda bulunmaktan gurur duyuyorum. Mustafa beyin ricası üzerine takımımıza destek amacıyla böyle bir beste yazdım. Yani bayanların da böyle bir organizasyonda olmasını istiyorum. Tribünlerde bizlerde olalım takımımızı bizlerde destekleyelim. Şuan çok güzel bir ortam var çok mutluyum" diye konuştu.

Grup Son Nefes’e takımlarına vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Kozan Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Öztürk, “Tamamen kendi isteklerine bağlı olarak takımımıza destek amacıyla gönüllü arkadaşlarımız çok teşekkür ediyorum. Taraftarsız bir takım olmaz zaten, taraftar çok önemlidir. Futbolcularımız kadar, yöneticilerimiz kadar taraftarlarımız da önemlidir. 20-25 güne kadar sezonumuz başlayacak bütün maçlarda lig sonuna kadar hep beraber Kozan Belediyespor’u bir yerlere getireceğiz. Grubun liderlerinden ve yöneticilerinden gruptaki sayıyı artırmalarını diliyorum. İyi bir lig geçireceğiz inşallah. Transferlerimizi yaptık. Takımımız Niğde’de kampta şuanda” şeklinde konuştu. 

Emre Bozdemir

Etiketler: futbol terörü


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