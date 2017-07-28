Futbolcu Bekir İrtegün’e ‘ByLock’ gözaltısı

Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, futbolcu Bekir İrtegün hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar gereği avukatı eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine gelen İrtegün, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim oldu. İrtegün'ün polisteki işlemleri sürüyor.
Medipol Başakşehir Spor Kulübü tarafından sözleşmesi feshedilen İrtegün, geçtiğimiz günlerde yurt dışına gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldiğinde pasaportuna el konulmuştu.
Sadık Kahraman