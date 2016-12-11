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Futbolcu gol sevincini polis memurlarına selam durup, sarılarak gösterdi

3. Lig 3. Grupta oynanan AFJET Afyonspor-Bergama Belediyespor karşılaşmasında gol atan AFJET Afyonsporlu futbolcu Fatih Şerifoğlu, gol sevincini sahada görevli polis memurlarına selam durup, sarılarak gösterdi. Futbolcunun bu davranışı büyük alkış aldı.


11 Aralık 2016 15:56

AFJET Afyonspor, Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta sahasında karşılaştığı Bergama Belediyespor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada tek gol çıkarken, maçın 51. dakikasında sahneye çıkan AFJET Afyonsporlu futbolcu takımına galibiyet getiren golü attı. Golün ardından saha kenarında güvenlik amacı ile bekleyen polislere doğru koşan Şerifoğlu, polislere selam vererek onlara sarıldı. Şerifoğlu’na diğer takım arkadaşları da eşlik etti. Şerifoğlu ve takım arkadaşlarının bu hareketleri maçı izleyen 2 takım taraftarından da büyük alkış aldı.
Şerifoğlu’nun, dün İstanbul’da meydana gelen bombalı saldırıdan dolayı polis memurlarına moral vermek amacı ile bu davranışta bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, futbolcular bu davranışları ile aynı zamanda teröre karşı da birlik ve beraberlik mesajı vermiş oldular.
 

Gökten Ceylan
 


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