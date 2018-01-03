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Futbolcudan 15 Ekim’den beri haber alınamıyor

Gençlerbirliği, Toledo Ranti’den 15 Ekim 2017 tarihinden beri haber alamıyor.

Futbolcudan 15 Ekimden beri haber alınamıyor

03 Ocak 2018 15:12

Gençlerbirliği’nin Güney Afrikalı futbolcusu Toledo Ranti, annesinin hasta olduğunu söyleyerek 15 Ekim 2017 tarihinde Ankara’dan ayrıldı. 82 gündür kayıp olan futbolcu ile sözleşmeyi fesih etmek isteyen Gençlerbirliği Kulübü, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu.

Gençlerbirliği’nin merhum Başkanı İlhan Cavacav döneminde menajerler tarafından, M.Başakşehir takımına giden Emmanuel Adebayor teklif edildi ancak rahmetli Cavcav 2 milyon 200 bin Euro’yu pahalı buldu ve futbolcuyu transfer etmedi. 2016 yılında Adebayor’u almayan Cavcav, Toledo Ranti’yi 550 bin Euro’ya transfer etti. Cavcav’ın vefatı sonrası kulüpte mutsuz olduğunu söyleyen futbolcunun yeni başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle kaçtığı öne sürüldü. Mesut Bakkal döneminde Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Beşiktaş’ı 2-1 yenen Gençlerbirliği’nin kadrosunda olan Ranti’den yaklaşık 82 gündür haber alınamıyor.

Seyid Fatih Poyraz

 

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