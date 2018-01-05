Futbolcular Cuma namazında

Devre arası kampı için Antalya’da bulunan futbolcular cuma namazı için Belek Dinler Bahçesi'nde bir araya geldi. Süper Lig ve TFF 1., 2. ve 3. Lig takımlarının kamp için bulunduğu Antalya Belek’te futbolcular cuma namazını bir arada kıldı. Fenerbahçeli futbolculardan Mehmet Topal’a cemaat yoğun ilgi gösterdi. Mehmet Topal ile Umut Bulut arasındaki sohbet ise gözlerden kaçmadı. Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve şu anda Giresunpor’da top koşturan Aykut Demir de cuma namazında bulunanlar arasındaydı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu