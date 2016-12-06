Buz, “Adaletsiz davrandığımı düşünen, ‘benim bu takımda hakkım yendi’ diyen, formanın kendisine verilmediğini söyleyen biri varsa gelsin bana söylesin” dedi.

Yeni Malatyaspor Bandırma müsabakasının il çalışmasını saat 14.30’da Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Antrenmanda tüm futbolcular yer alırken, çalışmaya İrfan Buz’un saha ortasında yaptığı toplantı damga vurdu. Her zamankinden daha uzun bir toplantı gerçekleştiren teknik heyet ve futbolcular soğuk havaya rağmen 20 dakika toplantı yaptı. Futbolcularına Göztepe maçında yaptıkları hataları anlatan İrfan Buz daha sonra herkese forma verdiğini belirtti. Bu bölümde sesini yükselten Buz, “Adaletsiz davrandığımı düşünen, ‘benim bu takımda hakkım yendi’ diyen, formanın kendisine verilmediğini söyleyen biri varsa gelsin bana söylesin. Alnından öpüp tebrik edeyim onu. Herkese şans verdim. Hepinize güvendim. Şimdi sizden tek isteğim ilk yarıda 3 maçımız kaldı. Daha fazla savaş ve öz veriyle Bandırma maçından başlayarak ilk yarıyı en iyi yerde bitirelim” dedi.

Buz’un konuşmaları sonrası toplantı biterken takım idmana geçti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular tam sahada istasyon, çıkış, koordinasyon ve çabukluk çalıştı. Kaleci Ertaç takımdan ayrı düz koşarken, futbolcuların morallerinin bozuk olduğu gözlendi.

Mehmet Türel

