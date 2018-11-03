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Futbolcular sahaya maskeyle çıktılar

Futbolcular sahaya maskeyle çıktılar
Futbolcular sahaya maskeyle çıktılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kurtuluşspor ile Doğugücüspor’u arasında oynanan mücadeleye "Lösemili Çocuklar Haftası" nedeniyle her iki takım sahaya maskelerle çıktı.

Sahaya ‘Yaşamak O Kadar Güzel ki' ve “Yaşasın Lösemili çocuklar” pankartıyla çıkan Kurtuluşsporlu ve Doğugücüsporlu futbolcular maç öncesi dağıtılan maskeleri takarak İnegöl'de tedavi gören lösemili çocukları da aralarına aldılar ve sahaya çıktılar. Her iki ekibin bu hareketi sosyal medyada da gündem oldu ve çok büyük ilgi gördü.

Kurtuluşspor Başkanı Yusuf Sak, "2 Kasım tarihinde başlayan Lösemili Çocuklar Haftası öncesi bizler bu hastalığa dikkat çekmek ve kardeşlerimize moral vermek için böyle bir etkinlik yaptık. İlçemizde lösemi hastası olan kardeşlerimizi maça davet ederek farkındalık ortaya koymak istedik. Her iki takım oyuncumuz sahaya Lösemi Haftası pankartı ile çıktılar" dedi. 

Kurtuluşspor ve Doğugücüspor takım kaptanları maç öncesinde gazetecilere yaptıkları açıklamada Lösemi Haftası nedeniyle böyle bir etkinliğin içinde olduklarını ve hasta kardeşlerine moral ve destek oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler. 

Kurtuluşspor ile Doğugücüspor arasında oynanan Futbol müsabakası sonrasında kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi. 

Seyfettin Aras
 

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