Futbolcular yönetime ateş püskürdü

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor’da futbolcular, geçen sezondan itibaren hiçbir alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sabah İstanbul’a gidecek uçağa binmemişti. Kırmızı-beyazlı futbolcular yağmur altında yaptıkları antrenmanın ardından toplu olarak açıklamada bulundular. Futbolcular adına konuşan takım kaptanı Ahmet Burak Solakel, geçen seneden bile alacaklarının olduğunu ifade ederek kendilerine verilen hiçbir sözün tutulmadığını ileri sürdü.

“GEÇEN SENEDEN BERİ HİÇBİR ÜCRET ALMADIK”

Takımdaki birçok oyuncunun hiç para almadan görev yaptığının altını çizen Ahmet Burak Solakel, “Bu olay sadece futbolcuların paralarını alamadıkları yönünde gerçekleştirilmiş bir olay değildir. Geçen seneden beri bu olaylar oluyor. Taşan bir bardak gibi düşünün. Son noktada bugüne geldik. Kimseyi kırmadan amacımızı duyurmak istedik. Bizler de aile babasıyız. Eşimiz ve çocuğumuz bizden bir şey istediği zaman yerine getiremediğimizde neler hissettiğimizi çok iyi biliyoruz. Kulüp personelimiz, uzun zamandır para alamıyor. Onlar bu duyguyu uzun süredir yaşıyorlar. Bu adamlar burada bize emek veriyorlar. Gizli kahramanlar. Bu insanların bunları çekmeye hakkı yok. Emekçilerin emeklerinin karşılığını alması lazım. Bir takım sadece futbolculardan oluşmaz. Geçen seneden alacaklarımız duruyor. Bu seneden de peşinatlarımız, maç başı ücretlerimiz, maaşlarımız, geçen sene ligde kalma primimiz ve bu seneki primlerin hiçbirisi yatırılmadı. Bazı arkadaşlara bölük pörçük para verildi. Sezon başı gelen bazı arkadaşlara da biraz para verildi. Onlar da transfer politikası olarak geldiklerinde biraz ücret aldılar. Daha sonra onlar da hiç para alamadı. Kadrodaki çoğu oyuncu daha hiç para almadı. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu durumu bugüne kadar sıkıntı yapmadık. Yine çok sıkıntı yapmıyoruz. Bu toplantıyı yapma sebebimiz güven sorunu ve personelin zor durumda olmasıdır” dedi.

“SAMSUNSPOR FORMASINI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ”

Bütün sıkıntılara rağmen Samsunspor formasını en iyi şekilde temsil edeceklerini vurgulayan Solakel, “Uzun bir zamandır hiç para almıyoruz. Sadece biz değil, personelimiz de uzun süredir para almıyor. Bize verilen hiçbir söz tutulmadı. En sonuncusu dün gece verildi. O da yerine getirilmedi. Biz bu sorunları, Samsunspor camiasının bilmesini istiyoruz. Ortada bir güven sorunu oluştu. Bu güvensizlik ortamında da bazı şeyler sağlıklı yerine gelmiyor. Bu sorunların dışında, bu formayı ve armayı en iyi şekilde taşımaya devam edeceğiz. Yarın da çok önemli bir maçımız var. Bütün hafta bu maça hazırlandık. Para her zaman bizim için ikinci planda oldu. Çok kaliteli bir ekibiz. Yarınki maçta da bunu göstermeye çalışacağız. Samsunspor’a yakışan bir şekilde onurlu mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz taraftarımızla birlikte bütün olduğumuz zaman yenemeyeceğimiz maç yok. Bu ortamı tekrar yakalamak istiyoruz” diye konuştu.

Futbolcular, Samsun’da yaptıkları antrenmanın ardından akşam 18.45 uçağıyla Ümraniyespor maçını oynamak için İstanbul’a gidecek.

Erdi Demür