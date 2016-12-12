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Futbolculardan polislere taziye ziyareti

İstanbul’da, Beşiktaş-Bursaspor maçı çıkışı güvenlik önlemi alan polislere yönelik hain terör saldırısı nedeniyle Ceylanpınar Belediyesporlu futbolcular ve yönetimi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Futbolculardan polislere taziye ziyareti

12 Aralık 2016 12:30

Amatör Lig'de mücadele Ceylanpınar Belediyespor Kulübü Başkanı Hidayet Dik, Ceylanpınar Belediye Başkanvekili Murat Daş, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, Belediye Basın Halkla İlişkiler Müdürü Orhan Aldırmaz önderliğindeki futbolcu, antrenör, teknik heyet ve yöneticiler, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürü M.Erol Duyar'ı ziyaret ederek, İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi. İlçe Emniyet Müdürü Duyar’a üzüntü ve taziyelerini ileten sporcu ve yöneticilerden oluşan heyet, birlik ve beraberlik mesajı vererek, terörün bu topraklarda hiçbir zaman başarılı olamayacağını ifade etti. Taziyeleri kabul eden Ceylanpınar ilçe Emniyet Müdürü M. Erol Duyar, ziyaretten dolayı sporcu ve yöneticilere teşekkür ederek terörle mücadelenin azimle devam edeceğini ifade etti.
Emniyet Müdürlüğünden ayrılan yönetici ve futbolcular, ilçedeki Çevik Kuvvet Grup Amirliğinde görev yapan polis memurlarını ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Uğur Kuş

 


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