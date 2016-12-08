Salihli Belediyesporlu oyuncu Hayri Eron’un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım spor camiası tarafından tepki gördü. Hayri Ero'nun kadroya hiç giremediğini ve paylaşımın ardından da oyuncunun takımla ilişiğinin tamamen kesildiğini ifade eden Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Yalım Şenkaya, “Ahmetli Belediyespor ve Salihli Belediyespor arasında oynanan Manisa Süper Amatör Küme B Grubu karşılaşmasında kadroya alınmayan bir sporcumuz tarafından yapılan sosyal medya üzerinden paylaşım ile Salihli Belediyespor Kulübü olarak ne yöneticilerimizin ne teknik heyetimizin ne de sporcularımızın hiç bir ilişiği bulunmamaktadır. Sosyal medya üzerinden yapılan uygunsuz ve ahlak dışı paylaşım tamamen Hayri Eron'un şahsi kendi düşüncesini yansıtmaktadır. Bu paylaşımdan dolayı sadece kulübümüzün lisanslı sporcusu olduğu için Salihli Belediyespor Kulübü olarak Ahmetli Belediyespor yönetimi ve taraftarından ayrıca tüm spor camiasından özür dileriz” dedi.

Kulüp Başkanı Şenkaya, “Uzun yıllardır sporun her branşında çeşitli başarılara ulaşan bir kulüp olarak, kurulduğu günden bu yana kesinlikle ne siyasi bir kurumun uzantısı ne de siyasi bir düşünce altında faaliyette bulunulmamıştır. Salihli Belediyespor Kulübü olarak 10 branşta 1500 lisanlı sporcumuzla faaliyet göstermekteyiz. Amacımız sporun her branşına sağlıklı, başarılı birer sporcu yetiştirmektir. Salihli halkından ve spor camiasından dileğimiz gerçekleşen bu olayın Salihli Belediyespor Kulübü ile bağdaştırılmamasıdır” sözlerine yer verdi.

Behzat Akcan